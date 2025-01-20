Таймер на 24 години вже запустили: як в Україні відреагували на інавгураційну промову Трампа

Заяву Трампа про закінчення війни за 24 години не сприймають серйозно.

Реакція української та міжнародної спільноти на інавгураційну промову Дональда Трампа виявилася неоднозначною. Експерти та громадські діячі звернули особливу увагу на економічні заяви та відсутність згадок про Україну.

"Телеграф" зібрав найбільш цікаві думки лідерів думок.

Засновник Монобанку Олег Гороховський лаконічно прокоментував виступ риторичним запитанням: "Вже завтра справедливий мир?"

Керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко відзначив слова новообраного президента США щодо енергетики. "Меседж Трампа про те, що США будуть експортувати власну енергетику по всьому світу мав 'особливо сподобатись Путіну — ще більше, ніж невідомі дрони по НПЗ", — зазначив він.

Російський та український журналіст Іван Яковина відзначив агресивний характер промови та її спрямованість проти чинного президента Джо Байдена. За його спостереженнями, Трамп анонсував масштабні зміни у внутрішній політиці США: від посилення міграційного контролю до скасування екологічних ініціатив.

"Фактично він запроваджує у США надзвичайний стан. Формально — для боротьби з нелегальною імміграцією та інфляцією", — підкреслив Яковина.

Український інфлюенсер Ігор Лаченков звернув увагу на відсутність згадок про Україну та миттєву реакцію криптовалютного ринку на промову. "Трамп завершив свою першу інавгураційну промову. Ні слова про Україну. Криптовалюта вже реагує на промову. 24 години пішли."

Російський журналіст і колишній депутат Держдуми Росії Олександр Невзоров у своєму дописі в основному коротко передав зміст основних заяв Трампа, а також зазначив, що Камала Гарріс та Джо Байден не аплодували йому.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що в Україні вибухнули мемами про образ Меланії Трамп на інавгурації. Її назвали Клавдією Петрівною, Шапокляк і навіть монахинею.