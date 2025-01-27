Знайде "золоту середину". Як Трамп принесе вигоду США і натисне на Путіна

Економічні важелі тиску на Росію можуть стати ефективним механізмом

Найкращий спосіб поглибити проблеми в економіці Росії і завдати удару по легітимності Володимира Путіна — це знизити ціну нафти, яка дає РФ профіцит поточного рахунку близько 55 млрд доларів на рік. Однак президент США Дональд Трамп має обережно підходити до питання зниження вартості енергоносіїв.

Про це "Телеграфу" розповів експерт програми глобальної економіки та фінансів ім. Майкла Кляйна в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні (Chatham House) Девід Лубін. Він пояснив, що нинішній профіцит переважно фінансують Китай та Індія. Тож більша частина валюти надходить у Росії не у твердій валюті, а в неконвертованій.

Більше читайте в публікації: "У Путіна є лише два виходи: на Заході пояснили, що означають заяви Трампа щодо війни та економіки РФ".

"Але чим більше Росія залежить від юанів і рупій, тим більше рубль слабшає до долара. А чим більше рубль слабшає, тим більше це змушує Набіулліну (голову Центробанку РФ. — Ред.) посилювати монетарну політику", — каже Лубін.

Утім, зниження ціни нафти на світовому ринку матиме вплив і на саму Америку.

"По-перше, Трамп хоче низьких цін на нафту з внутрішньополітичних причин, адже це знизить інфляцію в США і підтвердить одну з причин, чому Трамп був обраний. Адже він обіцяв боротися з інфляцією.

Також це дозволить Трампу чинити тиск на Путіна і привести його до переговорного столу, дозволяючи президенту США виглядати або справді стати миротворцем.

Але водночас він не хоче занадто низької ціни на нафту, бо це підірве стимулювання внутрішнього виробництва. Я недостатньо знаю про ринок нафти, щоб сказати, яка ціна на нафту одночасно задовольнить споживачів у США, чинитиме тиск на російську економіку та не створить негативних стимулів для американських енергетичних виробників. Але зрозуміло, що вона має бути нижчою, ніж сьогодні", — роз’яснює економіст.

Завдання Трампа за таких умов — знайти "золоту середину", яка усе в собі поєднає: і низькі ціни для американських споживачів, і тиск на Росію, і сприятливу ситуацію для видобутку нафти в США.

Раніше "Телеграф" писав, що Путін благатиме про завершення війни до кінця року і назвав козирі Трампа проти РФ.