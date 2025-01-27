Найдет "золотую середину". Как Трамп принесет выгоду США и нажмет на Путина

Экономические рычаги давления на Россию могут стать эффективным механизмом

Лучший способ усугубить проблемы в экономике России и нанести удар по легитимности Владимира Путина — это снизить цену нефти, которая дает РФ профицит текущего счета около 55 млрд долларов в год. Однако президент США Дональд Трамп должен осторожно подходить к вопросу снижения стоимости энергоносителей.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт программы глобальной экономики и финансов им. Майкла Кляйна в Королевском институте международных отношений в Лондоне (Chatham House) Дэвид Лубин. Он пояснил, что нынешний профицит в основном финансируется Китайом и Индией. Поэтому большая часть валюты поступает в Россию не в твердой валюте, а в неконвертируемой.

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"Но чем больше Россия зависит от юаней и рупий, тем больше рубль слабеет к доллару. А чем больше рубль слабеет, тем больше это заставляет Набиуллину (главу Центробанка РФ. — Ред.) ужесточать монетарную политику", — говорит Лубин.

Впрочем, снижение цены нефти на мировом рынке повлияет и на саму Америку.

"Во-первых, Трамп хочет низких цен на нефть по внутриполитическим причинам, ведь это снизит инфляцию в США и подтвердит одну из причин, почему Трамп был избран. Ведь он обещал бороться с инфляцией.

Это позволит Трампу оказывать давление на Путина и привести его к переговорному столу, позволяя президенту США выглядеть или действительно стать миротворцем.

Но в то же время он не хочет слишком низкой цены на нефть, потому что это подорвет стимулирование внутреннего производства. Я недостаточно знаю о рынке нефти, чтобы сказать, какая цена нефти одновременно удовлетворит потребителей в США, будет оказывать давление на российскую экономику и не создаст негативных стимулов для американских энергетических производителей. Но понятно, что она должна быть ниже, чем сегодня", — разъясняет экономист.

Задача Трампа в таких условиях — найти "золотую середину", которая все в себе соединит: и низкие цены для американских потребителей, и давление на Россию, и благоприятную ситуацию для добычи нефти в США.

Ранее "Телеграф" писал, что Путин будет умолять о завершении войны до конца года и назвал козыри Трампа против РФ.