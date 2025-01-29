"Бульдозер" для Саудівської Аравії. Як Трамп випре Росію з нафтових ринків

Стратегія США із переділу ринку нафти передбачає декілька кроків

Президент США Дональд Трамп хоче опустити світову ціну нафти, щоб позбавити доходів Росію і знизити ціну пального у самих Штатах. Однак обвалу ціни не буде, оскільки Саудівська Аравія (СА) зацікавлена у збереженні нинішньої ціни чорного "золота".

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів політолог Олег Саакян. Він пояснив свій скепсис і розповів, як мають діяти союзники.

За його словами, при ціні бареля нафти у 60 доларів Саудитам вже буде складно і вкрай боляче, у той час як для Москви така вартість прийнятна і катастрофою для економіки не стане. Однак США будуть витискати Росію з цілих ринків, куди мають зайти Штати і їхні союзники, наприклад, та ж СА.

— Я думаю, що найближчим часом ми побачимо посилення фінансового тиску на тих, хто забезпечує співпрацю з російським "тіньовим" флотом для експорту нафти – на Індію та Китай.

Друге — це потенційний вихід із ОПЕК Саудитів, які скажуть, що багато разів зверталися до партнерів з приводу обмежень на видобуток нафти та добросовісної конкуренції, а ті ігнорували. Он Казахстан запускає нове родовище, відповідно порушуються об'єми [видобутку нафти]. Росія повсякчас порушує взяті на себе зобов'язання по кількості видобутку нафти. Коротше кажучи, махаємо на всіх рукою, виходимо і починаємо агресивно заходити на ті ринки, де ви всі присутні. Перш за все, росіяни, — каже політичний експерт.

Якщо російська нафта стає значно токсичнішою — перестають крізь пальці дивитися на російський експорт, і туди заходить саудівська й американська нафта, скраплений газ. І Саудівська Аравія при цьому зобов'язується інвестувати у сферу високих технологій США. Трамп називає 600 млрд – 1 трлн доларів, — додає Олег Саакян.

На думку політолога, США стануть "бульдозером", який розчистить дорогу для саудівської нафти. Це не означає, що чорного "золота" на світових ринках стане більше чи ціна на нього серйозно впаде. Просто нафта із Саудівської Аравії та США буде витісняти інші, де нема американських компаній.

— Ціна може дещо знижуватись за рахунок того, що Саудити й інші партнери у Перській затоці зберігають прийнятний для себе рівень дохідності при збільшенні об'ємів своєї нафти на ринку. Трамп це видасть як перемогу плюс локально ціни на нафту в Сполучених Штатах знизяться ще більше, тому що це буде та ж сама міжнародна ціна мінус логістичне "плече". Для американської промисловості це краще, особливо в розрізі тієї реіндустріалізації, яку запускає Трамп, — підсумував політолог.

Нагадаємо, раніше директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн пояснив "Телеграфу", що дешевий бензин – не головне і пояснив, чому Трампу і Україні важливо знизити ціну нафти.