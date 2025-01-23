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Трамп озвучив умову закінчення війни Росії проти України

Автор
Євген Устименко
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Зниження цін на нафту допоможе припинити війну, переконаний Трамп Новина оновлена 23 січня 2025, 18:57
Зниження цін на нафту допоможе припинити війну, переконаний Трамп. Фото Колаж "Телеграфу"

Він вважає, що у світі потрібно знизити ціни на нафту

Президент США Дональд Трамп назвав умову припинення російсько-української війни. За його словами, потрібно досягти зниження глобальних цін на нафту.

Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у четвер, 23 січня. Він додав, що "попросить" Саудівську Аравію та країни-члени ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) знизити світові ціни на нафту.

На думку Трампа, якщо так станеться, Росія припинить свою агресію проти України.

"Якби ціна впала, російсько-українська війна закінчилася б негайно. Просто зараз ціна досить висока, тому війна триватиме", — заявив Трамп.

Крім того, президент США зробив низку заяв на інші теми. Зокрема, він заявив, що:

  • планує знизити податки в США до "найнижчого рівня" у світі — це, за його словами, сприятиме залученню іноземних інвестицій;
  • США мають стати "наддержавою" у сфері розвитку штучного інтелекту та криптовалют;
  • усі країни-члени НАТО повинні збільшити витрати на оборону до 5%.

Також Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним і пообіцяв "ще більше добрих новин".

Нагадаємо, раніше ми писали, що речник лідера Росії Дмитро Пєсков відреагував на ультиматум Дональда Трампа.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Дональд Трамп #Закінчення