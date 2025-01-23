Трамп озвучив умову закінчення війни Росії проти України
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Він вважає, що у світі потрібно знизити ціни на нафту
Президент США Дональд Трамп назвав умову припинення російсько-української війни. За його словами, потрібно досягти зниження глобальних цін на нафту.
Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у четвер, 23 січня. Він додав, що "попросить" Саудівську Аравію та країни-члени ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) знизити світові ціни на нафту.
На думку Трампа, якщо так станеться, Росія припинить свою агресію проти України.
"Якби ціна впала, російсько-українська війна закінчилася б негайно. Просто зараз ціна досить висока, тому війна триватиме", — заявив Трамп.
Крім того, президент США зробив низку заяв на інші теми. Зокрема, він заявив, що:
- планує знизити податки в США до "найнижчого рівня" у світі — це, за його словами, сприятиме залученню іноземних інвестицій;
- США мають стати "наддержавою" у сфері розвитку штучного інтелекту та криптовалют;
- усі країни-члени НАТО повинні збільшити витрати на оборону до 5%.
Також Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним і пообіцяв "ще більше добрих новин".
Нагадаємо, раніше ми писали, що речник лідера Росії Дмитро Пєсков відреагував на ультиматум Дональда Трампа.