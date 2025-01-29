"Бульдозер" для Саудовской Аравии. Как Трамп выпрет Россию с нефтяных рынков

Стратегия США по переделу рынка нефти предусматривает несколько шагов

Президент США Дональд Трамп хочет опустить мировую цену нефти, чтобы лишить доходов Россию и снизить цену горючего в самих Штатах. Однако обвала цены не будет, поскольку Саудовская Аравия (СА) заинтересована в сохранении нынешней цены черного "золота".

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал политолог Олег Саакян. Он объяснил свой скепсис и рассказал, как должны поступать союзники.

По его словам, при цене барреля нефти в 60 долларов Саудитам уже будет сложно и очень больно, в то время как для Москвы такая стоимость приемлема и катастрофой для экономики не станет. Однако США будут вытеснять Россию из целых рынков, куда должны зайти Штаты и их союзники, например та же СА.

— Я думаю, что в ближайшее время мы увидим усиление финансового давления на тех, кто обеспечивает сотрудничество с российским "теневым" флотом по экспорту нефти — на Индию и Китай.

Второе — потенциальный выход из ОПЕК Саудитов, которые скажут, что много раз обращались к партнерам по поводу ограничений на добычу нефти и добросовестной конкуренции, а те игнорировали. Вон Казахстан запускает новое месторождение, соответственно нарушаются объемы [добычи нефти]. Россия постоянно нарушает взятые на себя обязательства по количеству добычи нефти. Короче говоря, машем на всех рукой, выходим и начинаем агрессивно заходить на те рынки, где вы все присутствуете. Прежде всего, россияне, –— говорит политический эксперт.

Если российская нефть становится более токсичной — перестают сквозь пальцы смотреть на российский экспорт, и туда заходит саудовская и американская нефть, сжиженный газ. И Саудовская Аравия обязуется при этом инвестировать в сферу высоких технологий США. Трамп называет 600 млрд – 1 трлн долларов, — добавляет Олег Саакян.

По мнению политолога, США станут "бульдозером", расчистившим дорогу для саудовской нефти. Это не означает, что черного "золота" на мировых рынках станет больше или цена на него серьезно упадет. Просто нефть из Саудовской Аравии и США будет вытеснять другие, где нет американских компаний.

— Цена может несколько снижаться из-за того, что Саудиты и другие партнеры в Персидском заливе сохраняют приемлемый для себя уровень доходности при увеличении объемов своей нефти на рынке. Трамп это выдаст как победу плюс локально цены на нефть в Соединенных Штатах снизятся еще больше, потому что это будет та же международная цена минус логистическое "плечо". Для американской промышленности это лучше, особенно в разрезе той реиндустриализации, которую запускает Трамп, — подытожил политолог.

Напомним, ранее директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн объяснил "Телеграфу", что дешевый бензин – не главное и объяснил, почему Трампу и Украине важно снизить цену на нефть.