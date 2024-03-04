Перекриють кран: в США хочуть заборонити Китаю купувати американську нафту

Стратегічний резерв продав Китаю мільйон барелів нафти за останні кілька років, та невідому кількість – за часів Трампа

В Конгресі США презентували законопроєкт, який забороняє Китаю купувати американську нафту. Поки що заборона стосується придбання тільки нафти зі Стратегічного резерву (Strategic Petroleum Reserve, SPR) Сполучених штатів.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Відзначається, що в документа є двопартійна підтримка у Конгресі, оскільки як демократи, так і республіканці зацікавленні в усуненні конкуренції з Китаєм.

Питання щодо заборони Китаю купувати нафту з SPR загострилося у 2022 році – коли президент США Джозеф Байден оголосив про продаж 180 млн барелів нафти з резервів, щоб стримати ціни на бензин. Вартість бензина пішла вгору через вторгнення російського терористичного режиму в Україну.

Відомо, що загалом SPR продала понад мільйон барелів нафти компанії UNIPEC America – це підрозділ китайської компанії Sinopec, який базується у Х'юстоні. До того ж проблема давня – ще за часів Дональда Трампа, у 2017 році, китайці також купували американську резервну нафту, її продавали PetroChina International, дочірній компанії китайської державної нафтової компанії PetroChina Co Ltd.

Станом на початок 2024 року запаси SPR становлять понад 360 млн барелів нафти. Вони близькі до 40-річного мінімуму через продаж нафти у 2022 році. При цьому 83 млн барелів зі 180 млн, які виставили на ринок, придбав саме Китай, що в США вважають неприпустимим.

Тим часом Росія попри санкції країн Заходу тільки нарощує постачання нафти. За статистичними даними, вони досягли рівня 3,5 мільйона барелів, що приблизно на 215 000 барелів на день перевищує цільовий показник станом на 5 листопада 2023 року.