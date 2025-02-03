Азіатська валюта рухнула після санкцій Трампа

Трамп пояснив введення мит необхідністю боротьби з нелегальною міграцією та контрабандою

Нові мита запроваджені американським президентом Дональдом Трампом сколихнули валютні ринки. Індійська рупія досягла свого історичного мінімуму. Курс долара до індійської рупії перевищив 87 рупій.

З 1 лютого США запровадили мито у розмірі 25% на імпорт товарі із Канади та Мексики, а також 10% на товари з Китаю. 10% мита на імпорт енергоносіїв з Канади, та 10% мито на товари з Китаю (на додачу до вже запроваджених 25%) — повідомляє The Washington Post.

За заявою президента Дональда Трампа, це підвищення стало відповіддю на проблему нелегальної міграції та контрабанди наркотиків, з якими він обіцяв боротися під час передвиборчої кампанії.

"Ми повинні захистити американців, і мій обов'язок як президента — забезпечити безпеку всіх. У своїй передвиборчій кампанії я пообіцяв зупинити потік нелегальних мігрантів і наркотиків, що перетинають наші кордони, і американці в переважній більшості проголосували за це" — заявив президент Трамп.

Трамп також оголосив про плани ввести мита на товари з Європейського союзу, що підсилює побоювання щодо уповільнення світового економічного зростання. Нові заходи посилюють побоювання щодо світового економічного зростання, що змушує інвесторів перерозподіляти капітал на користь захисних активів, таких як долар.

Учасників ринку також непокоїть уповільнення зростання ВВП Індії та підвищені ціни на нафту, які можуть погіршити дефіцит поточного рахунку платіжного балансу країни.

Раніше "Телеграф" писав, як у Китаї відреагували на "торгову війну" Трампа. Буде вжито контрзаходів для захисту прав та інтересів КНР.