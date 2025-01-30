Трамп порушив одну з головних передвиборчих обіцянок і в його команді наростає занепокоєння

В економічній команді голови Білого дому назріває розкол

Президент США Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії багато уваги приділяв питанням торгової політики, податків, тарифів та корекції валютних курсів. Однак, вступивши на посаду, ці важливі аспекти просто "зникли з його поля зору".

Такий поворот подій дуже турбує його команду, яка все ще намагається зрозуміти, що їм робити далі і яку стратегію випрацювати. Про це пише видання Bloomberg.

Дональд Трамп пригрозив новими митами Мексиці, Канаді та Китаю, але насправді не ввів жодного нового податку. Хоча в перші дні свого правління він активно підписував інші закони, робив кроки щодо прискорення виробництва енергії та займався питаннями мігрантів.

На думку Bloomberg, зволікання із запровадженням податків з боку Трампа пов’язане з невирішеними питаннями всередині нової адміністрації. Так, команда Трампа все ще обговорює основи тарифної політики — наприклад, чи мають мита бути спрямовані "на всіх" чи вибірково на конкретні країни та галузі, а також чи мають вони бути взаємними.

Крім відсутності консенсусу серед економічної команди адміністрації, їм також не вистачає ключових співробітників, оскільки більшість кандидатів все ще очікують на затвердження в Сенаті.

"Все це означає, що обговорення мит зараз відбувається у вузькому колі радників, які вже працюють у Білому домі, включаючи заступника голови адміністрації Стівена Міллера, радника з торгівлі Пітера Наварро та директора Національної економічної ради Кевіна Хассета", — йдеться у повідомленні.

Деякі експерти упевнені, що мита як інструмент економічного тиску потрібно розглядати в перспективі, а не зараз.

Таким чином погрози введення податків звучать все менш переконливо і їх сприймають "без зайвої нервозності", а команда Трампа намагається виробити правильну стратегію та знайти порозуміння.

Нагадаємо, під час передвиборної кампанії Трамп заявляв, що використовуватиме мита для підвищення доходів, скорочення торговельного дефіциту Америки та повернення промисловості до країни.

Він обіцяв стягувати від 10 до 20% з усіх товарів, що імпортуються, а також встановити мита до 60% для Китаю. Після перемоги на виборах у листопаді він також пригрозив запровадити 25-відсотковий податок на товари з Канади та Мексики – двох найбільших торгових партнерів США.

Цього тижня Трамп натякнув, що змусить світ почекати ще трохи перед тим, як оприлюднити свій повний торговий план. При цьому аналітики та інвестори попереджають, що нові мита можуть уповільнити економічне зростання та розпалити інфляцію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що The Times пояснили, чому Трампу немає діла до України і чого він справді хоче. Європейські лідери стривожені риторикою Трампа і з великим запізненням починають усвідомлювати, що його президентство в США – це навіть не "корейський сценарій" для України.