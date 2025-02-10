У США готують новий закон про ленд-ліз і заговорили про повернення Росії в "темні віки"

Конгресмен розкритикував попередню адміністрацію за недостатню рішучість

У Конгресі США задумалися про запуск другої версії ленд-лізу для України. Новий закон має намір внести на розгляд конгресмен-республіканець Джо Вілсон.

Про це Вілсон написав у своєму профілі у X. Він зазначив, що новий документ дозволить президенту США Дональду Трампу відправити в Україну "зброю перемоги".

"Сьогодні я представлю Закон по ленд-лізу "Свобода в першу чергу", який надасть президенту Трампу гнучкі повноваження щодо відправлення зброї для перемоги в війні нашим партнерам, включаючи Україну, для стримування військового злочинця Путіна, як це давно мав зробити Байден", — написав він.

Вілсон також закликав посадити Росію за стіл переговорів "через американську силу".

Паралельно з цим, Вілсон зробив ще низку цікавих заяв. Зокрема, він звинуватив колишнього радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана в тому, що той допустив російське вторгнення в Україну і не зміг ні озброїти ЗСУ, ні ввести санкції проти Москви.

Крім того, він звинуватив Кремль у постачанні зброї проіранським бойовикам на кшталт ХАМАСу та "Хезболли", поки сам Іран постачає ракети та дрони російської армії. Відповідальність за фінансування всього цього він поклав на Китай.

Крім того, він зазначив, що Росія вирішила повернутися до "темних віків" і США повинні цьому посприяти шляхом перекриття доступу до західних технологій.

Як відомо, Вілсон є затятим прихильником України. 2022 року він закликав визнати Росію спонсором тероризму і виступав за створення спеціального трибуналу для покарання російської влади. Крім того, він виступав за те, щоб ЗСУ отримали потрібну кількість зброї та вчасно.

До речі, ще у листопаді 2021 року він вносив резолюцію із закликом не визнавати Володимира Путіна президентом Росії після 2024 року. За свою позицію він нагороджений Україною орденом імені Ярослава Мудрого другого ступеня.

Нагадаємо, закон про ленд-ліз був уперше підписаний у 2022 році, проте з того часу його так і не застосовували, а Україна отримувала американську допомогу за іншими програмами. До того ж у ньому була низка недоліків, на кшталт необхідності голосування у Конгресі за кожну партію озброєння.