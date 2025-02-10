В США готовят новый закон о ленд-лизе и заговорили о возвращении России в "темные века"

Конгрессмен раскритиковал предыдущую администрацию за недостаточную решительность

В Конгрессе США задумались о запуске второй версии ленд-лиза для Украины. Новый закон собирается внести на рассмотрение конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

Об этом Уилсон написал в своем профиле в X. Он отметил, что новый документ позволит президенту США Дональду Трампу отправить в Украину "оружие победы".

"Сегодня я представлю Закон по ленд-лизу "Свобода прежде всего", который предоставит президенту Трампу гибкие полномочия по отправке победоносного оружия нашим партнерам, включая Украину, для сдерживания военного преступника Путина, как это давно должен был сделать Байден", — написал он.

Уилсон также призвал посадить Россию за стол переговоров "через американскую силу".

Параллельно с этим, Уилсон сделал еще ряд любопытных заявлений. В частности он обвинил бывшего советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана в том, что тот допустил российское вторжение в Украину и не смог ни вооружить ВСУ, ни ввести санкции против Москвы.

Кроме того, он обвинил Кремль в снабжении оружием проиранских боевиков вроде ХАМАСа и "Хезболлы", пока сам Иран поставляет ракеты и дроны российской армии. Ответственность за финансирование всего этого он возложил на Китай.

Кроме того, он отметил, что Россия решила вернуться в "темные века" и США должны этому поспособствовать путем перекрытия доступа к западным технологиям.

Как известно, Уилсон является ярым сторонником Украины. В 2022 году он призывал признать Россию спонсором терроризма и выступал за создание специального трибунала для наказания российских властей. Кроме того, он выступал за то, чтобы ВСУ получили нужное количество оружия и вовремя.

К слову, еще в ноябре 2021 года он вносил резолюцию с призывом не признавать Владимира Путина президентом России после 2024 года. За свою позицию он был награжден Украиной орденом имени Ярослава Мудрого второй степени.

Напомним, закон о ленд-лизе был впервые подписан в 2022 году, однако с тех пор его так и не применяли, а Украина получала американскую помощь по другим программам. К тому же в нем был ряд недостатков, вроде необходимости голосования в Конгрессе за каждую партию вооружения.