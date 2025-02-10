Трамп може завдати удару по російських військах на території України за однієї умови

Щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів, потрібні Трампу важелі

Президент США Дональд Трамп може "втратити терпіння" і відмовитися від підтримки України, якщо переговори щодо закінчення війни зайдуть у глухий кут. Це може статися через жорстку позицію однієї зі сторін.

Про це повідомляє видання The Guardian. На думку старшого наукового співробітника та директора програми з державного управління США Фонду Карнегі Крістофера Чіввіса, такий сценарій цілком реалістичний.

"Трамп може скотитися до політики зловмисної зневаги щодо України, особливо якщо Київ займе жорстку позицію в переговорах або якщо він відчує, що Путін виграє війну. Трамп не хоче впрягати свій віз у коня, який програв. У цьому випадку він може розкритикувати Росію за насильство і при цьому мало що зробити, щоб завадити її силам стерти в порошок решту України", — йдеться в повідомленні.

Ще більша загроза — це варіант того, що Путін публічно принизить Трампа, відмовившись від його мирного плану або почавши масштабний наступ. У такому разі імпульсивний Трамп міг би піти на удар по російських силах в Україні, що ризикує спричинити неконтрольовану ескалацію між ядерними державами.

"Чи поверне історія цієї трагічної війни тепер на шлях переговорів, вирішиться протягом найближчого місяця або двох. Трамп передбачав припинення вогню протягом цього часу, але це малоймовірно. Тим не менш, має стати очевидним, чи серйозно нова адміністрація налаштована почати дипломатичну підготовчу роботу, яка буде потрібна для успішної спроби миру", — підкреслив аналітик.

Як повідомлялося раніше, глава Держдепартаменту США Марко Рубіо повідомив, що Трамп рішуче налаштований досягти миру в Україні та принести довгострокову стабільність до Європи. Однак він додав, що для цього обом сторонам доведеться піти на компроміси.

Тим часом, понеділок, 20 січня, під час привітання Трампа з інавгурацією та вступом на посаду глава Кремля заявив про бажання розпочати переговори щодо ситуації в Україні. При цьому він повторив, що Москва прагне "довгострокового світу", а не "короткочасного припинення вогню", і додав, що він "боротиметься за інтереси Росії". Тим самим він фактично виключає будь-які компроміси.

Західні ЗМІ зазначають, що Трампу, який раніше обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, довелося надати своєму спеціальному представнику Кіту Келлогу 100 днів, щоб той знайшов рішення для припинення війни в Україні. Це зробило ризик переростання війни у заморожений конфлікт вірогіднішим, ніж будь-коли раніше. Але сумна правда полягає в тому, що Трампу байдуже – його цікавлять лаври миротворця, а не реальний світ в Україні.