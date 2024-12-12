Ленд-лізу для України не буде? Посолка засмутила прогнозом щодо допомоги Штатів

Документ має розглянути Сенат Сполучених Штатів

Палата представників США ухвалила законопроєкт про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA). Втім у ньому відсутнє положення щодо продовження терміну дії Закону про лендліз для захисту демократії в Україні

Про це повідомила посолка України у США Оксана Маркарова. Вона зазначила, що закон про асигнування на потреби нацоборони на 2025 рік підтримав 281 конгресмен.

Проти голосували 140 законодавців. А саме 16 республіканців і 124 демократи. Наступного тижня документ має розглянути Сенат Сполучених Штатів.

"У цьому році законопроєкт NDAA, затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, і Посольство України в США активно адвокатувало його, однак законопроєкт, затверджений Палатою представників не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроєкту відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроєкті "Stand with Ukraine Act", — зазначила Маркарова.

Ленд-ліз для України — що відомо

Варто нагадати, що закон про ленд-ліз був підписаний президентом США Джо Байденом 9 травня 2022 року. Він розширював повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні. Фактично дозволяє віддавати в борг або лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю.

Він дозволяв Білому дому надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення за прискореною процедурою, тобто, не чекаючи спеціального виділення коштів для цього Конгресом США.

Востаннє програма ленд-лізу діяла під час Другої світової війни, коли американську військову допомогу постачали супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великобританії та СРСР.

Водночас США не надавали Україні зброю за ленд-лізом, оскільки цього не було потреби. Уся допомога виділялася безкоштовно.

Проте з кінця 2023 року США фактично призупинило допомогу Україні, оскільки пакет допомоги на 60 млрд доларів заблоковано у Палаті представників Конгресу США.

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