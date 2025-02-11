Трамп чекає на "швидку угоду" по Україні

У Вашингтоні розповіли про очікування щодо врегулювання російського вторгнення в Україну

У США розраховують на те, що домовленості щодо України вдасться досягти незабаром. При цьому там кажуть, що мають намір досягати світу через силу.

Про це розповів голова Пентагону Піт Хегсет під час візиту до Штутгарту (Німеччина). Його виступ транслював канал CNN-News18.

За його словами, президент США Дональд Трамп розраховує на "швидку угоду" щодо України. Інших деталей він розкривати не став.

Він додав, що нова адміністрація має намір досягати миру через силу.

"Кажуть, що "Америка когось кидає" або "Америка йде". Ні, Америка досить розумна, щоб спостерігати, планувати, розставляти пріоритети та проєктувати силу туди, де нам треба запобігти конфліктам", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, Хегсет вирушив у перше іноземне турне як міністр оборони США. Першою зупинкою стала Німеччина, але потім він рушить до Бельгії і, зрештою, до Польщі.

Вважається, що під час поїздки він обговорить із представниками інших країн НАТО необхідність збільшити витрати на оборону, а заразом наполягатиме на тому, щоб Європа взяла на себе зобов’язання щодо забезпечення гарантій безпеки для України.

Як повідомлялося раніше, адміністрація президента США поставила на паузу реалізацію мирного плану щодо України. Спецпредставник з питань України та Росії генерал Кіт Келлог перед цим проведе індивідуальні переговори з союзниками щодо НАТО.