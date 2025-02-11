"Досягли величезного прогресу". Трамп оцінив ймовірність переговорів між Україною та Росією

США, за словами їх лідера, ведуть роботу з обома сторонами

Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом останнього тижня Сполучені Штати "досягли величезного прогресу" в питанні врегулювання війни Росії проти України. Зокрема у питанні того, як зібрати обидві сторони за столом переговорів.

"Ми ведемо перемовини з росіянами. Ми ведемо перемовини з українцями. Сподіваюся, що щось із цього вийде", — сказав Трамп в інтерв’ю Fox News.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що представники команди Трампа найближчими днями відвідають Київ. Вони зустрінуться з українськими високопосадовцями, щоб обговорити безпекові питання. Важливі перемовини з європейськими та американськими партнерами розпочнуться вже з 12 лютого.

Відомо, що нещодавно Трамп провів телефонну розмову із російським лідером Володимиром Путіним. Глава США хотів домовитись із главою Кремля про припинення війни в Україні. Після розмови він заявив, що Путін нібито "хоче, щоб люди перестали гинути" під час війни й що главі Кремля начебто "небайдужі" вбивства на фронті.

Проте, як повідомляв "Телеграф", думки Вашингтона та Москви розходяться щодо прогресу у цьому питанні, пишуть західні ЗМІ. Кремль відмовився від коментарів, однак високопоставлений російський урядовець спробував применшити очікування швидкого припинення вогню в Україні.