План Трампа щодо завершення війни в Україні поставили на паузу — ЗМІ

США хочуть почути думку Європи щодо російської війни проти України

Адміністрація президента США поставила на паузу реалізацію мирного плану щодо України. Спецпредставник з питань України та Росії, генерал Кіт Келлог перед цим проведе індивідуальні переговори з союзниками щодо НАТО.

Про це пише The Telegraph. Зазначається, що у такий спосіб Вашингтон хоче надати Європі місце за столом переговорів.

Келлог говорив, що має намір обговорити з європейськими дипломатами думки про форму мирної угоди та про те, який внесок могли б зробити їх уряди в цей процес. Також переговори мають розвіяти побоювання щодо того, що США хочуть усунути їх від переговорів.

Очікується, що деякі деталі плану Келлога будуть розкриті на Мюнхенській безпековій конференції, яка проходитиме з 14 по 16 лютого.

Джерела видання зазначають, що європейські дипломати після розмов із Келлогом переконалися, що США хочуть посилити позиції України у переговорах із Росією.

При цьому автори матеріалу висловили побоювання, що генерал може не бути до кінця поінформований про плани Трампа, оскільки раніше сам визнав, що не знав про те, що американський лідер запланував переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

"Генерал Келлог у приватному порядку зізнався, що дізнався про зустріч тільки з телевізійного каналу новин під час зустрічі з європейськими офіційними особами", — йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося раніше, під час Мюнхенської конференції Зеленський має намір провести зустріч не лише з Келлогом, а й із віцепрезидентом Джей Ді Венсом.