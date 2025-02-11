Трамп ждет "скорую сделку" по Украине

В Вашингтоне рассказали об ожиданиях по поводу урегулирования российского вторжения в Украину

В США рассчитывают на то, что договоренности по Украине удастся достичь в скором времени. При этом там говорят, что намерены достигать мира через силу.

Об этом рассказал глава Пентагона Пит Хегсет во время визита в Штутгарт (Германия). Его выступление транслировал канал CNN-News18.

По его словам, президент США Дональд Трамп рассчитывает на "скорую сделку" по Украине. Других деталей он раскрывать не стал.

Он добавил, что новая администрация намерена достигать мира через силу.

"Говорят, что "Америка что-то бросает" или "Америка уходит". Нет, Америка достаточно умна, чтобы наблюдать, планировать, расставлять приоритеты и проецировать силу туда, где нам надо предотвратить конфликты", — сказал он.

Как сообщалось ранее, Хегсет отправился в первое иностранное турне в качестве министра обороны США. Первой остановкой стала Германию, но затем он двинется в Бельгию и, в конечном итоге, в Польшу.

Считается, что во время поездки он обсудит с представителями других стран НАТО необходимость увеличить расходы на оборону, а заодно будет настаивать на том, чтобы Европа взяла на себя обязательства по обеспечению гарантий безопасности для Украины.

Как сообщалось ранее, администрация президента США поставила на паузу реализацию мирного плана по Украине. Спецпредставитель по вопросам Украины и России, генерал Кит Келлог перед этим проведет индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО.