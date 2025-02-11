За будь-яких умов? Трамп заявив, що Україна погодилася надати доступ до рідкісноземельних металів

Президент США вважає, що надавати допомогу за безцінь — це дурість

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Сполученим Штатам доступ до покладів рідкісноземельних металів вартістю 500 мільярдів доларів як компенсацію за надану військову допомогу.

За словами Трампа, США мають отримати доступ до природних ресурсів України, незалежно від результатів російсько-української війни та можливих мирних домовленостей. Про це новообраний президент США сказав в інтерв’ю Fox News.

"Вони можуть укласти угоду. Вони можуть не домовитися. Можуть стати "російськими" чи ні, але наші гроші там. І я кажу, що хочу їх повернути", — наголосив експрезидент.

Трамп підкреслив, що подальша безоплатна допомога Україні суперечить інтересам США. На його думку, Вашингтон має отримати матеріальну компенсацію за надану підтримку.

До рідкісноземельних елементів належать 17 металів, які мають унікальні фізичні та хімічні властивості. Серед них — скандій, ітрій, лантан, церій, празеодим, неодим, прометій, самарій, європій, гадоліній, тербій, диспрозій, гольмій, ербій, тулій, ітербій та лютецій.

Ці метали широко використовуються у виробництві електроніки, зокрема смартфонів, комп'ютерів та електромобілів. Вони також необхідні для створення постійних магнітів, які застосовуються у вітрогенераторах, електродвигунах та інших сучасних технологіях.

На території України виявлено значні поклади рідкісноземельних металів, зокрема в Приазов'ї та на Поліссі. Експерти оцінюють український потенціал видобутку цих елементів як один із найбільших у Європі.

Раніше "Телеграф" також писав, що у мережі жартують про бажання США добувати ресурси України. Користувачі всесвітньої павутини кажуть, що США в питанні доступу до природних ресурсів можуть вести доволі жорстку політику.