"На 10 ходів попереду всіх": Трамп оприлюднив повідомлення про те, як він усіх "переграв"

Глава Білого дому поділився повідомленням одного зі своїх прихильників

Президент США Дональд Трамп зробив репост маловідомого американського діджея. У повідомленні йдеться про те, чого нібито хоче добитися голова Білого дому щодо України та Росії.

Скриншотом Трамп поділився у своїй соцмережі Truth. Оригінальне повідомлення було оприлюднено у Facebook деяким жителем штату Аризона Майклом МакКьюном.

Чоловік у своєму повідомленні схарактеризував себе як "довічного практика бойових мистецтв, стратегії та філософії" і пояснив, що Трамп "насправді намагається захистити Україну не втягуючи США у війну".

"Домовляючись про угоду з корисних копалин, Трамп гарантує участь американців у гірничодобувній промисловості Це завадить Росії розпочати вторгнення, тому що напад на Україну означатиме небезпеку для життя американців, що змусить США відповісти", — написав він.

МакК’юн порівняв президента США з "майстром шахістом" і висловив переконання, що українському лідеру Володимиру Зеленському доведеться поступитися, оскільки він "не зможе виграти затяжну війну проти Росії". Він вважає, що робота американських компаній не дасть Володимиру Путіну вчинити повторне вторгнення, оскільки це викличе "масові міжнародні наслідки".

"Не варто недооцінювати Дональда Трампа. У цій грі в шахи він на 10 ходів попереду всіх", — написав він.

Автоматичний переклад слів МакКьюна

Як повідомлялося раніше, 28 лютого Трамп зустрівся із Зеленським у Білому домі, щоб підписати угоду про мінерали. Однак цього не трапилося через словесну суперечку, яка почалася через розбіжності щодо наявності гарантій безпеки для України. У результаті український президент вирушив до Лондона, а Трамп поїхав до своєї резиденції.

До речі, під час суперечки Зеленський зазначав, що до вторгнення в Україні працювали американські компанії, але зараз вони перебувають на окупованих територіях.