"На 10 ходов впереди всех": Трамп обнародовал сообщение о том, как он всех "переиграл"

Глава Белого дома поделился сообщением одного из своих сторонников

Президент США Дональд Трамп сделал репост малоизвестного американского диджея. В сообщении говорится о том, чего якобы хочет добиться глава Белого дома в отношении Украины и России.

Скриншотом Трамп поделился в своей соцсети Truth. Оригинальное сообщение было обнародовано в Facebook неким жителем штата Аризона Майклом МакКьюном.

Мужчина в своем сообщении охарактеризовал себя, как "пожизненного практика боевых искусств, стратегии и философии" и объяснил, что Трамп "на самом деле пытается защитить Украину не втягивая США в войну".

"Договариваясь о сделке по полезным ископаемым, Трамп гарантирует участие американцев в горнодобывающей промышленности Это помешает России начать вторжение, потому что нападение на Украину будет означать опасность для жизни американцев, что заставит США ответить", — написал он.

МакКьюн сравнил президента США с "мастером шахматистом" и выразил убеждение, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется уступить, поскольку он "не сможет выиграть затяжную войну против России". Он считает, что работа американских компаний не даст Владимиру Путину совершить повторное вторжение, так как это вызовет "массовые международные последствия".

"Не стоит недооценивать Дональда Трампа. В этой игре в шахматы он на 10 ходов впереди всех", — написал он.

Автоматический перевод слов МакКьюна

Как сообщалось ранее, 28 февраля Трамп встретился с Зеленским в Белом доме, чтобы подписать соглашение о минералах. Однако этого не случилось из-за словесной перепалки, которая началась из-за разногласий по вопросу наличия гарантий безопасности для Украины. В итоге украинский президент отправился в Лондон, а Трамп уехал в свою резиденцию.

К слову, во время спора Зеленский отмечал, что до вторжения в Украине работали американские компании, но сейчас они находятся на оккупированных территориях.