Хрест на лобі Рубіо є важливим політичним сигналом: аналітик пояснив, чому не варто іронізувати

Жест є важливим для американських християн-консерваторів

Державний секретар США Марко Рубіо з’явився в етері телеканалу FoxNews з хрестом на лобі, що викликало бурхливе обговорення в українському сегменті соціальних мереж. Реакції були різними – від жартів і мемів до відвертого нерозуміння, чому американський високопосадовець виступає на телебаченні у такому вигляді. Однак цей жест насправді має глибокий релігійний та політичний контекст, який важливо розуміти, особливо у сфері міжнародних відносин.

Як пояснив політичний аналітик Ігор Тишкевич, ефір Рубіо відбувся у Попільну середу (Dies Cinerum) – день, що знаменує початок Великого посту в католицизмі. У католицькій традиції цього дня священники посипають голови вірян попелом або наносять ними хрест на лобі, що символізує покаяння і духовне очищення.

Для консервативної християнської аудиторії США хрест на лобі Рубіо мав чіткі політичні сигнали: по-перше, він показав себе як віруючий та практикуючий католик, який відвідав службу перед ефіром. По-друге, цим жестом він заявив, що не боїться відкрито демонструвати свою релігію, що є особливо важливим для команди Трампа, яка орієнтується на консервативний електорат.

Команда Трампа вже давно "робить ставку" на християнських консерваторів, а їхня риторика спрямована на боротьбу з "лівацтвом". Тому такі публічні жести є частиною політичної стратегії та спрямовані на певну аудиторію.

На думку Тишкевича, ситуація з реакцією на хрест на лобі Рубіо демонструє ширшу проблему – незнання культурного контексту партнерів та опонентів. В Україні цей жест сприйняли з іронією, але для значної частини американського суспільства він є свідченням віри та переконань.

"Тому я дуже сподіваюся, що ніхто з українських політиків, кому за рангом може довестися комунікувати з Рубіо, не встиг проявити рівень своїх здібностей іронізувати. Адже перед зустрічами в США (на відміну від нас) учаснику високого рангу дають почитати коротку витримку (або навіть психологічний портрет) про майбутнього співрозмовника. Стьоб з віри для консервативного католика приблизно те саме, що плювок в обличчя", – дописав аналітик.

Тишкевич наголошує, що незнання ціннісних основ співрозмовника призводить до провалів у дипломатії. Простих розмов про "демократію, інклюзивність і різноманітність" може бути недостатньо, якщо вони не співвідносяться з поглядами тієї чи іншої політичної сили.

Політичний аналітик також звернув увагу, що Україна не має системного профайлингу російського керівництва, хоча це є критично важливим для дипломатичних переговорів – як зараз, так і в майбутньому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, про що саме під час ефіру розповідав Марко Рубіо. Війну в Україні він назвав "проксі-війною" між Росією і США, яку час закінчити.