Союзники можуть скоротити обмін розвідданими з США: у чому причина

Розвідки переймаються за своїх іноземних агентів

Країни-учасниці розвідувального альянсу "П'ять очей", а також Ізраїль та Саудівська Аравія розглядають можливість скорочення обсягу розвідувальних даних, які передають Сполученим Штатам. Це рішення обговорюється в контексті політики адміністрації Дональда Трампа, яка демонструє більш м’який підхід до Росії.

Про це повідомляє NBC News. Журналісти посилаються на чотири джерела, які мають доступ до таких обговорень.

За словами джерел, союзники занепокоєні тим, що інформація про агентів або активи може бути навмисно передана Москві. Кожна спецслужба бере на себе зобов’язання захищати своїх агентів, і якщо ця довіра буде порушена, це може призвести до скорочення обміну критично важливими даними між Вашингтоном та його партнерами.

До країн, які переглядають свої протоколи співпраці з США, входять члени розвідувального альянсу "П’ять очей" (Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія та США), а також Ізраїль та Саудівська Аравія. Обговорення цього питання вже тривають, однак жодних остаточних рішень поки не ухвалювали.

Публічно деякі країни намагаються применшити можливість обмеження обміну розвідданими. Уряд Великої Британії, наприклад, заявив, що "США залишаються найближчим союзником, і співпраця у сферах оборони, безпеки та розвідки триватиме". Подібну заяву зробила й Канада.

Ізраїльський представник також заявив, що "співпраця між Ізраїлем та США на всіх рівнем, включно з обміном розвідувальними даними, залишається такою ж міцною, як і раніше". Австралія, Нова Зеландія та Саудівська Аравія утрималися від коментарів.

Колишні американські розвідники, за інформацією NBC, висловили занепокоєння, що адміністрація Трампа може змінити пріоритети в галузі збору розвідданих та почати приділяти менше уваги загрозам з боку Росії. Наприклад, у Пентагоні вже приділяють більше ресурсів боротьбі наркокартелів у Мексиці, а ЦРУ запустило дронові розвідувальні операції над цією країною.

Додатково, у своїй промові на засіданні ООН щодо кібербезпеки представник Держдепартаменту США Лізіл Франц згадала лише Китай та Іран як основні кіберзагрози, місця Росії в цьому списку не знайшлося.

Рішення Трампа про призупинення обміну розвідданими з Україною, що відбулося цього тижня разом із зупинкою постачання зброї, лише посилили занепокоєння союзників. Співпраця між українськими та американськими спецслужбами розвивалася з 2014 року, за цей час Київ надав Вашингтону цінну інформацію про дії російських військ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що рішення Дональда Трампа про призупинку надання військової допомоги та обміну розвідувальними даними називають "найпідлішим вчинком".