Крест на лбу Рубио является важным политическим сигналом: аналитик объяснил, почему не стоит иронизировать

Жест важен для американских христиан-консерваторов

Государственный секретарь США Марко Рубио появился в эфире телеканала FoxNews с крестом на лбу, что вызвало бурное обсуждение в украинском сегменте социальных сетей. Реакции были разными – от шуток и мемов до откровенного непонимания, почему американский чиновник выступает на телевидении в таком виде. Однако этот жест на деле имеет глубокий религиозный и политический контекст, который важно понимать, особенно в сфере международных отношений.

Как пояснил политический аналитик Игорь Тишкевич, эфир Рубио состоялся в Пепельную среду (Dies Cinerum) – день, знаменующий начало Великого поста в католицизме. В католической традиции этого дня священники посыпают головы верующих пеплом или наносят ими крест на лбу, что символизирует покаяние и духовное очищение.

Для консервативной христианской аудитории США крест на лбу Рубио имел четкие политические сигналы: во-первых, он показал себя верующим и практикующим католиком, посетившим службу перед эфиром. Во-вторых, этим жестом он заявил, что не боится открыто демонстрировать свою религию, что особенно важно для команды Трампа, ориентирующейся на консервативный электорат.

Команда Трампа уже давно "делает ставку" на христианских консерваторов, а их риторика направлена на борьбу с "левачеством". Поэтому такие публичные жесты являются частью политической стратегии и ориентированы на определенную аудиторию.

По мнению Тишкевича, ситуация с реакцией на крест на лбу Рубио демонстрирует более широкую проблему – незнание культурного контекста партнеров и оппонентов. В Украине этот жест был воспринят с иронией, но для значительной части американского общества он является свидетельством веры и убеждений.

"Поэтому я очень надеюсь, что никто из украинских политиков, кому по рангу может довестись коммуницировать с Рубио не успел проявить уровень своих способностей иронизировать. Ведь перед встречами в США (в отличие от нас) участнику высогоко ранга дают почитать краткую выжимку (или даже психологический портрет) о будущем собеседнике. Стёб с веры для консервативного католика примерно то же самое что плевок в лицо", – дописал аналитик.

Тишкевич отмечает, что незнание ценностных основ собеседника приводит к провалам в дипломатии. Простейших разговоров о "демократии, инклюзивности и разнообразии" может быть недостаточно, если они не соотносятся со взглядами той или иной политической силы.

Политический аналитик также обратил внимание, что Украина не имеет системного профайлинга российского руководства, хотя это критически важно для дипломатических переговоров – как сейчас, так и в будущем.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, о чем именно во время эфира рассказывал Марко Рубио. Войну в Украине он назвал "прокси-войной" между Россией и США, которую пора закончить.