Трамп похвалив Путіна за зговірливість та обнадіяв українців можливим поверненням ЗАЕС

За словами Трампа, українське керівництво знає, які території залишаться за Росією

У четвер, 13 березня, президент США Дональд Трамп відреагував на низку гучних заяв свого російського колеги Володимира Путіна. Він сказав, що сподівається на вірні кроки Москви та хотів би бачити припинення вогню з російської сторони.

"Телеграф" зібрав головні заяви Трампа, що стосуються війни в Україні, які він зробив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі.

"Зараз ми побачимо, чи буде Росія в угоді і якщо ні, то це буде дуже прикрий момент для світу", — сказав президент США.

Також Трамп заявив, що "Путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона не була повною".

"Хотів би бачити припинення вогню з боку РФ. Сподіваємося, що Росія вчинить правильно. Я готовий говорити з Путіним. Мені б дуже хотілося з ним зустрітися і поговорити, але нам потрібно якнайшвидше з цим покінчити", — сказав він.

Трамп додав, що він не вважає, що Росія нападе на союзників США.

"Обговорення питання про землю та "велику електростанцію" залучено до переговорів між Україною та РФ", – зазначив американський лідер.

Він уточнив, що Україна вже знає, які території займе Росія.

"Ми не працювали таємно та обговорювали з Україною питання територій, які залишаться за Росією", — сказав Трамп.

Нагадаємо, 13 березня переговори Лукашенка та Путіна розпочалися із заяв білоруського лідера щодо закінчення війни в Україні. За словами Лукашенка, Росія має "великі козирі" в ситуації в Україні, тому домовитися про врегулювання вдасться тоді, коли Москва "їх дістане".