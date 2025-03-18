Винищувач F-16 пролетів прямо над дахами будинків у Сумах: вражаюче відео

Мало кому до цього вдавалося зловити таку "пташку" в об’єктив

Винищувач F-16 Збройних сил України зафільмували жителі Сум. Літак пролетів над прифронтовим містом на наднизькій висоті.

Про це повідомляє YouTube-канал "Цензор.НЕТ", публікуючи відповідне відео. Стверджується, що на кадрах зображено саме F-16. І хоча офіційних підтверджень цьому немає, дійсно, силует літака дуже схожий на цей літальний апарат.

Варто зазначити, що мало кому до цього вдавалося упіймати таку "пташку" в об’єктив, а тим більше з такої відстані. З літа 2024 року, коли Україна отримала перші F-16, у мережі з’являлося лише кілька відеороликів, на яких було знято українські F-16.

Також звернемо увагу, що Сумська область межує з Курською областю Росії. А цей напрямок фронту є зараз одним із найгарячіших.

Винищувач F-16

Швидкість — понад 1900 км/год,

Максимальна швидкість – 2120 км/год при висоті польоту 12200 м,

Дальність польоту – понад 4000 км,

Бойовий радіус дії — 600 км,

Довжина – понад 15 метрів,

Розмах крил із ракетами – 10 метрів, без – до 9,5 метрів.

А більш докладно про ці літаки можна прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що останніми днями рідкісні російські літаки-розвідники ДРЛО А-50, які називають "літаючими радарами" і "провісниками війни", майже постійно перебувають у повітрі.