Винищувач F-16 пролетів прямо над дахами будинків у Сумах: вражаюче відео
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Мало кому до цього вдавалося зловити таку "пташку" в об’єктив
Винищувач F-16 Збройних сил України зафільмували жителі Сум. Літак пролетів над прифронтовим містом на наднизькій висоті.
Про це повідомляє YouTube-канал "Цензор.НЕТ", публікуючи відповідне відео. Стверджується, що на кадрах зображено саме F-16. І хоча офіційних підтверджень цьому немає, дійсно, силует літака дуже схожий на цей літальний апарат.
Варто зазначити, що мало кому до цього вдавалося упіймати таку "пташку" в об’єктив, а тим більше з такої відстані. З літа 2024 року, коли Україна отримала перші F-16, у мережі з’являлося лише кілька відеороликів, на яких було знято українські F-16.
Також звернемо увагу, що Сумська область межує з Курською областю Росії. А цей напрямок фронту є зараз одним із найгарячіших.
Винищувач F-16
- Швидкість — понад 1900 км/год,
- Максимальна швидкість – 2120 км/год при висоті польоту 12200 м,
- Дальність польоту – понад 4000 км,
- Бойовий радіус дії — 600 км,
- Довжина – понад 15 метрів,
- Розмах крил із ракетами – 10 метрів, без – до 9,5 метрів.
А більш докладно про ці літаки можна прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що останніми днями рідкісні російські літаки-розвідники ДРЛО А-50, які називають "літаючими радарами" і "провісниками війни", майже постійно перебувають у повітрі.