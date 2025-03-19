Усіх, хто трощить і підпалює Tesla, генеральний прокурор США назвала терористами: хто стоїть за атаками на машини Маска

Tesla під атакою: у США знищують автосалони компанії

Генеральний прокурор Пем Бонді засудила серію нападів на автосалони Tesla по всій країні, заявивши, що ці акти вандалізму є "внутрішнім тероризмом". Інциденти, що відбулися останніми тижнями, спрямовані проти компанії Ілона Маска, який виступає за масштабне скорочення федерального уряду.

Як повідомляє The New York Times, зловмисники навмисне пошкодили або знищили автомобілі Tesla та атакували будівлі в різних містах США. Хоча про серйозні травми не повідомляється, останній випадок стався у вівторок — п’ять автомобілів Tesla були пошкоджені на заводі в Лас-Вегасі.

"Напади на Tesla – це не що інше, як внутрішній тероризм", – заявила Бонді. Вона запевнила, що винні понесуть відповідальність, включно з тими, хто координує та фінансує ці атаки.

Хоча окремого федерального закону про внутрішній тероризм немає, злочинців судитимуть за іншими статтями. Якщо їх визнають винними, їм загрожує щонайменше п’ять років ув’язнення.

Президент Трамп також назвав напади тероризмом, заявивши в інтерв'ю Fox, що за вандалізмом стоять "дуже політизовані люди".

Республіканці в Конгресі, зокрема Марджорі Тейлор Грін, закликали Бонді визнати ці атаки актами тероризму. Раніше вона підтримувала помилування сотень прихильників Трампа, які брали участь у штурмі Капітолію у 2021 році.

За останні кілька днів по всій країні відбулося кілька нападів на Tesla. У Баффало-Гроув, штат Іллінойс, поліція заарештувала 26-річну жінку, яка розмалювала будівлю компанії гаслами проти Маска. Вандали в Сан-Дієго пошкодили автосалон Tesla, залишивши свастики та написи.

ФБР та інші правоохоронні органи розслідують інциденти, зокрема стрілянину по салону Tesla в Тігарді, штат Орегон, та пошкодження Cybertrucks у Канзас-Сіті.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Ілон Маск, який влаштував масштабні скорочення у фінансуванні уряду США, призупинив роботу команди Єльського університету, яка була дуже важливою для України. Вона допомогла врятувати сотні українських дітей, викрадених Росією.