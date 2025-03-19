Або бізнес, або політика. Один з головних інвесторів Маска закликає його скласти повноваження

Маск не зможе впоратися одночасно і з політичними обов'язками, і з управлінням його компаніями

Ілон Маск, зайнятий численними проєктами, не може повноцінно зосередитися на розвитку Tesla, — стверджує один із найдавніших інвесторів компанії. За його словами, Маск розподіляє свою увагу між Tesla, управлінням соціальними мережами та роботою в адміністрації Трампа, що негативно впливає на ефективність бізнесу.

Про це повідомляє Sky News, посилаючись на інтерв’ю з Россом Гербером. Гербер заявив, що "Tesla потребує нового CEO", якщо Маск не відмовиться від інших обов’язків, адже його участь у політичних справах вже завдала шкоди репутації компанії.

За словами Гербера, Маск розділяє свій робочий час занадто тонко, що призводить до недбалого управління компанією, яка, попри свої технологічні переваги, відчуває спад продажів та ринкової вартості. Він також зазначив, що конкуренція з боку китайських виробників і наслідки торгової війни додатково підривають позиції Tesla.

Інвестор підкреслив, що, починаючи з моменту покупки Twitter, Маск взяв на себе надмірну кількість проєктів, і це негативно позначилося на головному бізнесі.

"Репутацію компанії щойно знищив Ілон Маск. Продажі різко падають, так, це криза. Ви буквально не можете продати найкращий продукт на ринку, тому що генеральний директор настільки розбіжний", — зазначив Гербер.

Водночас Маск продовжує бути одним із найвпливовіших підприємців у світі, проте інвестори вважають, що для відновлення стабільності Tesla необхідно змінити управлінську політику. Гербер наполегливо закликав або повернутися повністю до керівництва компанією, або передати посаду CEO новому менеджеру, що зможе відновити довіру ринку.

Деякі експерти наголошують, що це рішення стане ключовим для подальшого зростання Tesla, адже компанія втратила понад 800 мільярдів доларів ринкової вартості з грудня минулого року. Вони вважають, що, зосередившись на інноваціях і вдосконаленні продуктів, Tesla може повернути свою конкурентоспроможність, якщо управлінський апарат буде ефективним і цілеспрямованим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що знайшов "український слід" в атаці на його соціальну мережу "Х".