Віткофф міг показати Путіну повідомлення з таємного чату Трампа та його найближчого оточення

Скандал стає ще більшим

Скандал із секретними планами США щодо війни в Ємені обростає новими подробицями. Виявилося, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф був доданий до надсекретного чату Signal саме в той день, коли відвідував Москву.

Аналіз хронології подій показує, що Віткофф покинув російську столицю лише наступного дня після створення чату. Про це у своїх соцмережах написала старша наукова співробітниця Центру аналізу європейської політики (CEPA) Ольга Лаутман.

Дослідниця розповіла, що Віткофф знаходився в Москві 13 березня — у день, коли його додали в груповий чат у месенджері Signal. У цьому чаті обговорювали плани військової операції США проти хуситів у Ємені. За словами Лаутман, посланник Трампа виїхав з Москви вранці 14 березня, вже після того, як його додали до секретної групи.

Британське видання Sky News також підтвердило цю інформацію. Журналісти зазначають, що того самого дня, коли Віткофф був у Кремлі, до секретного чату помилково додали журналіста. Саме це призвело до витоку таємних даних про операцію.

"Надсекретна військова операція була зведена до групового чату з купою емодзі — і це поставило під загрозу життя американців… А президент США Дональд Трамп каже, що взагалі нічого про це не знав. Якщо це правда, то скандал стає ще більшим", — пише кореспондент Sky News у США Джеймс Метьюз.

За даними журналістів, після бомбардування позицій хуситів Віткофф надіслав у чат п'ять емодзі, серед яких були два американські прапори. Те, що спеціальний посланник США перебував у Москві саме тоді, коли створили секретний чат, викликає ще більше запитань до адміністрації Трампа, пише видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що адміністрація Трампа випадково злила секретну інформацію журналісту. Ми уже повідомляли, як саме це сталось.