"Он ненавидит президента": Уолтц нашел виноватого в скандале с секретным чатом Signal

Я не видел этого неудачника в группе, – Уолтц про журналиста

Майк Уолтц взял на себя "полную ответственность" за попадание журналиста в закрытый чат в мессенджере Signal, где американские чиновники обсуждали военные удары. Советник президента США по национальной безопасности пытался объяснить, как это произошло, и обвинил журналиста.

Об этом Уолтц сказал в интервью Fox News, пишет CNN. Он заявил, что над выяснением, как это произошло, "работают лучшие технические умы".

Волтц подвергает сомнению честность журналиста

В то же время советник по нацбезопасности отметил отсутствие журналистской честности главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, который попал в чат. Уолтц намекнул, что действия последнего могли быть "преднамеренными".

"Я могу вам со 100% уверенностью сказать, что не знаю этого парня (редактора The Atlantic Джеффа Голдберга — ред.). Я знаю его по его ужасной репутации. И он действительно самое дно журналистики. И я знаю его в том смысле, что он ненавидит президента. Но я не переписываюсь с ним. Его не было в телефоне. И мы выясним, как это произошло", – сказал чиновник.

Журналистка пыталась выяснить, как тогда номер журналиста попал в чат. На это Уолтц дал расплывчатый ответ.

"У вас когда-нибудь бывало, что у вас есть чей-то контакт, где отображается его имя, а потом там указан номер другого человека? … У вас есть номер другого человека в контакте другого человека. Так что, конечно, я не видел этого неудачника в группе. Выглядело, будто это кто-то другой. Теперь, сделал ли он это намеренно или это произошло каким-то другим техническим способом, это то, что мы пытаемся выяснить", — ответил советник.

Скандал прокомментировал основатель мессенджера Signal

Основатель Signal Мокси Марлинспайк саркастически высказался о его использовании для обсуждения военных операций США. О Signal заговорили на фоне скандала.

"Теперь вице-президент Соединенных Штатов Америки имеет возможность случайным образом добавить вас к групповому чату для координации важных военных операций. Не упускайте возможности", — пошутил он в Х.

Signal считается очень защищенным мессенджером

Именно это приложение для обмена сообщениями использует многие украинские военные вместо Viber или Telegram. Также Signal выбирают журналисты, распространители информации и другие люди, для которых важна конфиденциальность.

Скандал с закрытым чатом Signal в США – что известно

На днях главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг случайно был добавлен в секретный чат администрации Дональда Трампа, где обсуждались удары по йеменским хуситам. Министр обороны Пит Хегсет отрицал факт отправки сообщений о военных операциях, случайно рассекреченных в группе мессенджера Signal.

Однако Голдберг опровергает заявления Хегсета. По его словам, чиновники администрации Трампа присылали подробную конфиденциальную информацию об ударах по Йемену в групповой чат.

После скандала появились слухи, что советник по нацбезопасности может быть уволен. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что продолжаются многочисленные разговоры между сотрудниками администрации, что делать с Уолтцем.

Но позже, как сообщал "Телеграф", на защиту Уолтца стал Трамп. Президент заявил, что Уолтц "усвоил урок" и является "хорошим человеком". По его словам, присутствие главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга никак не повлияло на ход операции США в Йемене.