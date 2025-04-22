Через Маска Меланія нещаслива з Трампом? ЗМІ звернули увагу на важливу деталь

Першу леді США помітили не в гуморі на святковому заході

Меланія Трамп під час другої президентської каденції свого чоловіка, Дональда Трампа, виходить на публіку лише, коли цього вимагає ситуація. Так вона зосереджена на розвитку власних проєктів. Однак на Великдень перша леді прийшла з президентом на святковий ярмарок біля Білого дому.

Американський таблоїд Nicki Swift пише, що Меланія з'явилась на святковому заході незадоволеною. Вона майже не усміхалась та поводилась досить відсторонено. Хоча перша леді йшла з Трампом, тримаючись за руки, на її обличчі не було радості.

Меланія і Дональд Трампи на великодньому ярмарку, фото Getty Images

У 2016 році, під час першої каденції Трампа, Меланія розповідала, що вони з Дональдом не сваряться. Припускається, що під час другого президентського терміну Дональда все могло змінитися, оскільки жінка мала дуже стриманий вигляд на Великдень.

Меланія Трамп мала незадоволений вигляд на Великдень, фото Getty Images

Видання пише, що можливо, Меланія має потребу у власних друзях, оскільки її чоловік часто проводить час зі своїм старшим радником, засновником SpaceX і Tesla, Ілоном Маском. Є ймовірність, що у першої леді не має близьких друзів, з якими вона могла б поділитися своїми проблемами.

"Довірені люди, з якими вона може спілкуватися і розповідати про свої сімейні проблеми, можуть бути тією підтримкою, яка їй потрібна. Відсутність у неї друзів — лише одна з дивних речей Меланії, які всі ігнорують", — пише Nicki Swift.

Меланія Трамп, ймовірно, не має близьких друзів, фото Getty Images

Зазначимо, що зараз Меланія працює над документальною стрічкою для Amazon Prime Video. Її знімає відомий голлівудський режисер Бретт Ретнер. Наразі невідомо, коли вийде фільм.

Раніше "Телеграф" розповідав про припущення штучного інтелекту щодо можливого розлучення Дональда та Меланії Трамп. Є три варіанти розвитку подій.