Варіанти на столі: Трамп не виключив введення санкцій Ліндсі Грема проти Росії

Нові санкції у вигляді величезних мит проти покупців російських енергоресурів вже на столі президента США

Президент США Дональд Трамп не виключає, що він може підписати законопроєкт про нові санкції проти Росії, запропонований сенатором Ліндсі Гремом. Трамп зазначив, що це станеться у випадку, якщо Кремль продемонструє свою неготовність та небажання рухатися до мирної угоди.

Про це президент США заявив в інтерв'ю NBC News. Відповідаючи на питання ведучого, чи буде підписано документ про нові санкції, якщо США вийдуть з мирних переговорів, Трамп сказав, що зараз все залежить виключно від дій Кремля.

"Ну, це залежить від того, чи буде Росія поводитися так, щоб прийти до миру. Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб Росія та Україна дійшли згоди. Ми думаємо, що ми досить близькі до цього, і ми врятуємо багато людей від загибелі. Ми також заощадимо багато грошей", – заявив він.

При цьому Трамп не утримався від того, щоб не заявити вчергове про те, що США та Європа, мовляв, витрачають багато грошей, щоб допомогти припинити війну в Україні, і що для Європи буцімто це важливіше, ніж для Сполучених Штатів. Окрім того, Трамп знову накинувся на свого попередника Джозефа Байдена.

"Байден нічого не контролював. Він просто відправляв туди гроші, ніхто не мав ні найменшого уявлення про те, що відбувається, чому вони це роблять, чому вони це відправляють. І це були величезні суми грошей", – заявив він.

Нагадаємо, що в Сенаті США було представлено законопроєкт щодо масштабних мит проти російських енергоносіїв, які можуть бути запроваджені у випадку відмови Кремля від мирних переговорів, або у разі порушення росіянами потенційної мирної угоди з Україною. Співавтори законопроєкту – республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль, під документом поставили підписи ще 50 сенаторів – по 25 від обох партій, Республіканської та Демократичної. Мита у розмірі 500% на всі товари загрожуватимуть тим державам, які купують російські нафту, газ, уран та вугілля – в першу чергу, це Китай (нафта та вугілля), Індія (нафта) та Європейський Союз (скраплений природний газ).

Державний департамент США підтвердив, що Трамп не планує скасовувати санкції, які було впроваджено проти Кремля. Також Білий дім залишається готовим впровадити більш жорсткі санкції проти Росії, якщо російський правитель Володимир Путін не захоче домовлятися про мир.