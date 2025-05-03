Трамп став Папою Римським? Мережа вибухнула новими мемами про президента США

Не забули і про Джей Ді Венса

Президент США Дональд Трамп опублікував згенероване штучним інтелектом фото, де він зображений Папою Римським. Це не абияк розвеселило мережу та викликало нову хвилю мемів.

"Телеграф" зібрав найкращі меми та смішні зображення про це. Зауважимо, що Трамп опублікував цей допис у свої мережі Truth Social без жодного підпису.

Однак користувачі не розгубились і вже накидали ідей, чому так сталось. За однією з "версій" таке рішення ухвалили "таракани" в голові Трампа під час чергової наради щодо піару. Саме так більшість українців сприймає фото Трампа в костюмі Папи Римського. Хтось навіть згадав бабусю з культового мему "Боже, яке воно кончене".

Однак до пари "Папи Римського Трампа" люди згенерували зображення віцепрезидента США Джей Ді Венса у відповідному вбранні. Він став монашкою. Не забули користувачі і про реакцію Ісуса, який "нервово курить у стороні" після таких жартів Трампа.

Джей Ді Венс

Були серед смішних зображень і доволі сатиричні, де Трамп в образі Папи Римського сидить з брудними по лікоть руками. Ймовірніше, він замастився лайном.

Нагадаємо, нещодавно Трамп жартував, що "готовий стати новим Папою Римським". А сенатор США Ліндсі Грем публічно закликав конклав розглянути кандидатуру президента Штатів під час виборів нового Папи, намагаючись привернути увагу до цього питання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський та Трамп стали героями мемів після зустрічі у Ватикані.