Партія Маска стане третьою силою в США? Яку підлянку готовить мільярдер Трампу

"Телеграф" розповідає, якою може бути нова політсила Ілона Маска і яку підтримку він може отримати

Конфлікт Дональда Трампа з Ілоном Маском набирає обертів і дійшов уже до того, що Маск оголосив про створення власної "Американської партії". Чинний президент США відповів жорсткими погрозами, аж до позбавлення мільярдера державної підтримки у вигляді субсидій.

Конфлікт розгорівся після публікації Маска у соцмережі X, де він заявив про формування нової політичної сили. За словами власника Tesla і SpaceX, країні потрібна альтернатива "демократично-республіканській однопартійності" для захисту інтересів народу.

Яку партію може створити Ілон Маск і на яких виборців він може розраховувати

Ілон Маск пригрозив створенням нової політсили

На питання, якою може бути партія Ілона Маска, і чи взагалі є шанс, що він її таки створить, "Телеграфу" відповів політолог Олексій Якубін.

"Насправді я думаю, що Маск зараз, коли він публічно оголошує про такі плани, торгується з Трампом і частково з демократами. Нагадаю, що він раніше мав дуже тісні зв’язки з демократами, перш ніж прийти до підтримки республіканців. Тобто він натякає і тій, і іншій партії, які на федеральному рівні мають ключовий вплив, що у випадку чого він може відкусити в обох партій певний шматок виборців", — зазначив Олексій Якубін.

Проте, на думку експерта, не слід забувати, що США є багатопартійні. На рівні штатів у них є доволі велика кількість партій, і лівих, і правих. Але на федеральному рівні так склалось ще в 19 сторіччі, що владу змогли закріпити дві партії — республіканці та демократи — і вони досі тримають цю монополію.

"Було кілька спроб змінити цю монополію, додати третю партію, наприклад, в середині 20 столітті, була створена партія популістів, тобто тих, хто орієнтується на народ. До речі, Маск якоюсь мірою намагається загравати з цією ідеєю — створити третю партію, яка б посунула цю дуополію. Наразі Маск просто торгується, тому що його бізнес значною мірою залежить від державних субвенцій. Зараз він намагається сказати обом партіям: "Ви не чіпайте мене, ці контракти, які існують, і субвенційну політику, інакше я створю нову політичну силу". До того ж роль Маска в передвиборчій кампанії Трампа складно переоцінити. І Маск намагається це використовувати", — розповідає Якубін.

На питання, якою може бути партія Маска — ближчою до демократів, чи республіканців, політолог відповів так: "Ймовірно, що Маск може створити партію, зважаючи на те, що він був і демократом, і республіканцем, схожу на "щось посередині", тобто центристську модель, з мінімальним втручанням держави і сфери, мінімальний борг. Ключовий акцент — на технологічних інноваціях".

Ймовірно, Маск може створити партію, яка умовно буде партією "здорового глузду", тобто не буде орієнтована ні на крайнощі демократів, ні на крайнощі республіканців. За неї можуть виступити американці, які розчарувались у виборах, а таких, на думку Якубіна, є багато в США.

Трамп погрожує економічними санкціями

Дональд Трамп погрожує у відповідь

Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що Маск отримує більше субсидій, ніж будь-хто в американській історії. Президент попередив: без державної підтримки підприємцю доведеться закрити справи і повернутися до Південної Африки.

"Ілону, ймовірно, довелося б закрити бізнес і повернутися додому у Південну Африку. Більше ніяких запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів, і наша країна заощадить цілий статок", — написав Трамп.

Президент США також припустив можливість звернення до Департаменту ефективності уряду з проханням "добре і уважно" перевірити діяльність компаній Маска.

Чому виникла нова суперечка між Трампом та Маском

Суперечка виникла на тлі розгляду масштабного бюджетного законопроєкту "One Big Beautiful Bill Act", який Палата представників ухвалила 22 травня. Документ має реалізувати передвиборчі обіцянки Трампа щодо скорочення податків і збільшення витрат на оборону.

Маск публічно закликав "убити" цей законопроєкт і розробити альтернативний варіант. Сенат США 29 червня підтримав трампівський бюджет мінімальною перевагою — 50 голосів республіканців плюс вирішальний голос віцепрезидента Джей Ді Венса.

Проти документа проголосували всі демократи і троє республіканців — Сюзан Коллінз, Том Тілліс і Ренд Пол. Після цього законопроєкт повернувся до Палати представників для розгляду внесених поправок.

Правовий статус Маска під питанням?

Ілон Маск народився у Південній Африці і отримав американське громадянство у 2002 році шляхом натуралізації. Останніми роками з'явилася інформація про можливе нелегальне перебування підприємця у США до отримання громадянства.

Американське законодавство дозволяє відкликати громадянство, отримане натуралізацією, якщо воно було надане на незаконних підставах.

Раніше "Телеграф" писав, що Ілон Маск побився з топчиновником через Трампа. Конфлікт виник через суперечки щодо тарифної політики та невиконані обіцянки Маска скоротити державні витрати.