Все полетіло шкереберть через одну фразу: ЗМІ з'ясували, які слова Маска розлютили Трампа

Спочатку Трамп не планував влаштовувати скандал, який так сильно вийшов би на публіку.

Президент США Дональд Трамп, мовляв, не планував сильно сваритися зі своїм колишнім радником, мільярдером Ілоном Маском. Але кілька заяв Маска спочатку вибили американського президента з рівноваги, а потім взагалі пекельно розлютили. Це вилилося в обмін різкими дописами у соціальних мережах та низкою інших подій.

Про це пише видання Politico із посиланням на власні джерела в Білому домі. Чиновники, які говорили із журналістами, підтвердили, що зараз Трамп та Маск зберігають своєрідне перемир'я після того, як їхні помічники провели телефонну розмову, але перемир'я дуже хитке.

"Майбутнє їхніх стосунків абсолютно невизначене", – зазначило видання.

Чиновники також розповіли, що спочатку Трамп не планував влаштовувати скандал, який так сильно вийшов би на публіку. Не ставив перед собою таку мету й Маск. Проте заява Маска про те, що Трамп пов'язаний із Джеффрі Епштейном, якого звинувачували у сексуальних злочинах, "вивела президента з рівноваги". По-справжньому ж Трампа розлютила заява, що він, мовляв, не переміг би на виборах у 2024 році, якби Маск його не підтримав.

Зазначимо, що сварка між президентом США Дональдом Трампом та його близьким соратником, мільярдером Ілоном Маском стала головною темою у світових ЗМІ. Українці теж не змогли пройти повз таку "жирну" історію, а тому мережу затопило мемами з цього приводу.

Нагадаємо, Маск наприкінці травня почав різко критикувати Трампа через те, що той нібито підриває його плани щодо скорочення видатків бюджету. Після цього мільярдер навіть натякнув, що президент є педофілом. Пізніше він оголосив, що має намір створити свою політичну партію, чим може загрожувати американській двопартійній системі. Демократи та республіканці 150 років не пускали інші партії у політику. Але статки Маска можуть дозволити підняти бурю у політичній сфері США.