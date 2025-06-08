Ілон Маск побився з топчиновником через Трампа: чим закінчилась бійка - WP

Першим вліз у бійку Ілон Маск

Мільярдер Ілон Маск та міністр фінансів США Скотт Бессент влаштували бійку у коридорі Білого дому. Інцидент стався в середині квітня цього року. після зустрічі в Овальному кабінеті з чинним президентом США Дональдом Трампом.

Про фізичну сутичку розповів Стівен Беннон, колишній стратег Трампа, який дізнався про випадок від свідків. Згідно з публікацією The Washington Post, конфлікт виник через суперечки щодо тарифної політики та невиконані обіцянки Маска скоротити державні витрати.

Як розгорілася сварка

Маск і Бессент прийшли до Овального кабінету, щоб обговорити кандидатуру на посаду виконувача обов'язків комісара Податкової служби. Трамп підтримав вибір міністра фінансів, що не сподобалося тодішньому главі департаменту DOGE Ілону Маску.

Після виходу з кабінету президента чоловіки почали обмінюватися образами прямо в коридорі. Бессент нагадав Маску про його невиконані обіцянки знайти понад трильйон доларів марнотратних витрат у бюджеті.

"Скотт сказав: 'Ти шахрай. Ти справжній шахрай'", — розповів Беннон журналістам. У відповідь Маск штовхнув Бессента плечем у груди, як регбіст під час гри.

Міністр фінансів ударив у відповідь, після чого кільком людям довелося втрутитися та розборонити чоловіків. Маска вивели із Західного крила Білого дому одразу після інциденту.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що Ілон Маск з'явився з синцем під оком після чуток про звільнення та наркотики. Трамп подарував Маску символічний ключ від Білого дому.