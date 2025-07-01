Маск і Трамп пішли на нове коло сварки. Чому в США може з'явитися нова партія

Глава США нагадав опоненту про величезні субсидії

Ілон Маск та Дональд Трамп знову обмінялися критичними заявами, схоже, що в їхньому конфлікті почалася "нова серія". Мільярдер знову розкритикував бюджетний законопроєкт президента США, той вже відповів.

Маск пригрозив створити власну партію

Ілон Маск у соцмережі Х закликав Конгрес не затверджувати законопроєкт Трампа про податки й витрати. Він присоромив конгресменів, які підтримують цей закон.

"Кожен член Конгресу, який ішов на вибори з обіцянками скоротити державні витрати, а потім негайно проголосував за найбільше збільшення держборгу в історії, має схилити голову від сорому. Вони програють праймеріз наступного року — якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі", — написав Маск.

В іншому дописі Маск заявив, що якщо законопроєкт Трампа буде ухвалено, він створить власну політсилу — America Party. Мільярдер наголосив, що США потребують альтернативи Демократичній та Республіканській партіям.

"Якщо цей божевільний закон про витрати буде прийнято, наступного дня буде сформовано Американську партію. Нашій країні потрібна альтернатива однопартійній системі демократів і республіканців, щоб народ справді мав голос", — написав Маск.

Трамп у відповідь натякнув на повернення Маска до ПАР

Президент США оперативно відповів Маску у власній соцмережі Тruth. Він нагадав бізнесмену про величезні субсидії та натякнув на його повернення до ПАР.

"Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-хто в історії, з величезним відривом, і без цих субсидій йому, ймовірно, довелося б згортати бізнес і повертатися додому до Південної Африки. Жодних запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів, і наша країна заощадила б величезні кошти. Можливо, нам варто доручити DOGE уважно поглянути на це?", — написав він.

Варто зазначити, що Маск народився в Південній Африці та отримав американське громадянство лише у 2002 році. Трамп не вперше натякає на його "неамериканське" походження, що в американській політиці часто використовується для дискредитації опонентів.

Чи піде Маск на створення партії та як це вплине на США — аналіз штучного інтелекту

На думку ШІ, заява Маска про створення "Американської партії" виглядає гучною, але наразі — малоймовірною до реалізації. Насамперед це — політичний сигнал, а не план дій.

Ймовірність створення Маском нової політичної партії оцінюється нейромережею як низька. По-перше, Маск схильний до гучних заяв, а по-друге, створити повноцінну партію у США нелегко. Для цього необхідно:

пройти юридичні процедури в кожному штаті,

сформувати організаційну структуру,

висунути кандидатів, зібрати підписи,

забезпечити участь у виборах усіх рівнів,

домогтися видимості у ЗМІ та дебатах.

Навіть якщо Маск і наважиться на це, проєкт буде довгостроковим, орієнтованим на проміжні вибори 2026 року чи президентські 2028-го. Жодних підстав вважати, що така партія виникне та вплине на політичний ландшафт уже найближчим часом, ШІ не бачить.

Навіть якщо "Американська партія" Маска з'явиться, перевороту у політичному житті США вона не зробить. Проте може відібрати голоси в одного з кандидатів, змістивши баланс у ключових штатах. Якщо Маск все ж створить свою партію, це поглибить вже наявну напругу між ним та Трампом та відкриє новий раунд конфлікту.

Законопроєкт розбрату

Конфлікт між Трампом та Маском розгорівся у червні, після майже річного періоду тісної співпраці. Після років підтримки демократів, Маск у 2024 році став найбільшим республіканським донором, витративши майже 300 мільйонів доларів на просування Трампа.

Маск швидко увійшов до найближчого кола Трампа, президент призначив його главою Департаменту урядової ефективності (DOGE) для скорочення витрат. Проте у червні між ними почався публічний конфлікт через запропонований республіканцями законопроєкту про податки і витрати, який бізнесмен назвав "борговим рабством", адже, на його думку, він призведе до зростання державного боргу США.

За оцінками Бюджетного управління Конгресу, законопроєкт про податки й витрати збільшить дефіцит бюджету США майже на 3,3 трлн доларів упродовж наступних десяти років. При цьому, сенатори-республіканці під час обговорення ініціативи Трампа, неофіційно назвали документ "великий, прекрасний законопроєкт".

Через розбіжності, як повідомляв "Телеграф", Маск почав публічно атакувати Трампа — стверджував, що той програв би вибори без його підтримки та навіть натякнув, що президент є педофілом. Пізніше він оголосив, що має намір створити свою політичну партію, чим може загрожувати американській двопартійній системі.

У відповідь Трамп погрожував скасувати федеральні контракти компаній Маска. Той відповів, що SpaceX почне виводити з експлуатації свої космічні кораблі Dragon. В результаті Маск попросив вибачення у Трампа, написавши, що його дописи "зайшли надто далеко" й він шкодує про деякі з них.