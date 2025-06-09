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Запасаємось попкорном: мережа не може припинити жартувати про сварку Трампа та Маска, найкращі меми

Автор
Геннадій Лубенець
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Автор
Ілон Маск та Дональд Трамп
Ілон Маск та Дональд Трамп

Мережа не зупиняється

Сварка між президентом США Дональдом Трампом та його близьким соратником, мільярдером Ілоном Маском стала головною темою у світових ЗМІ. Українці теж не змогли пройти повз таку "жирну" історію, а тому мережу затопило мемами з цього приводу.

Оскільки і Трамп і Маск останніми місяцями дали українцям достатньо приводів для прийняття "валер’янки", то зараз особливо стримувати себе вони не стали. "Телеграфу" залишилося лише зібрати найкращу творчість із мережі.

Скандал у верхівці американської влади дозволив перевести подих від постійних випадів у бік України, а також став добрим приводом дістати попкорн.

У мережі також припустили, що у сварці Трампа та Маска постраждає віцепрезидент Джей Ді Венс.

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Інші користувачі поділилися міркуваннями про те, що саме їм нагадує сварка чиновників.

І навіть швидко визначили їхніх тотемних тварин.

Крім того, користувачі пофантазували на тому, як могли б виглядати ультимативні аргументи Трампа та Маска, які, напевно, змогли б довести неправоту опонента.

Інші припустили, що сварки можна було б уникнути. Але лише за дотримання певних умов.

А треті знайшли справжню причину того, чому суперечка взагалі почалася.

У будь-якому випадку, у мережі погодилися, що для Трампа все ще є спосіб розв'язати проблему. Наприклад, йому може допомогти засновник Facebook та Instagram Марк Цукерберг.

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Втім, не виключено, що Трамп має і важливіші проблеми.

Нагадаємо, Маск наприкінці травня почав різко критикувати Трампа через те, що той нібито підриває його плани щодо скорочення видатків бюджету. Після цього мільярдер навіть натякнув, що президент є педофілом.

Пізніше він оголосив, що має намір створити свою політичну партію, чим може загрожувати американській двопартійній системі. Демократи та республіканці 150 років не пускали інші партії у політику. Але вплив Маска може дозволити підняти бурю у політичній сфері США.

Теги:
#США #Дональд Трамп #Ілон Маск