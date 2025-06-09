Запасаємось попкорном: мережа не може припинити жартувати про сварку Трампа та Маска, найкращі меми

Мережа не зупиняється

Сварка між президентом США Дональдом Трампом та його близьким соратником, мільярдером Ілоном Маском стала головною темою у світових ЗМІ. Українці теж не змогли пройти повз таку "жирну" історію, а тому мережу затопило мемами з цього приводу.

Оскільки і Трамп і Маск останніми місяцями дали українцям достатньо приводів для прийняття "валер’янки", то зараз особливо стримувати себе вони не стали. "Телеграфу" залишилося лише зібрати найкращу творчість із мережі.

Скандал у верхівці американської влади дозволив перевести подих від постійних випадів у бік України, а також став добрим приводом дістати попкорн.

У мережі також припустили, що у сварці Трампа та Маска постраждає віцепрезидент Джей Ді Венс.

"Розлучення веде дітей у гірші місця"

Інші користувачі поділилися міркуваннями про те, що саме їм нагадує сварка чиновників.

І навіть швидко визначили їхніх тотемних тварин.

Крім того, користувачі пофантазували на тому, як могли б виглядати ультимативні аргументи Трампа та Маска, які, напевно, змогли б довести неправоту опонента.

Інші припустили, що сварки можна було б уникнути. Але лише за дотримання певних умов.

А треті знайшли справжню причину того, чому суперечка взагалі почалася.

У будь-якому випадку, у мережі погодилися, що для Трампа все ще є спосіб розв'язати проблему. Наприклад, йому може допомогти засновник Facebook та Instagram Марк Цукерберг.

"Відтепер тебе звуть Ілон"

Втім, не виключено, що Трамп має і важливіші проблеми.

Нагадаємо, Маск наприкінці травня почав різко критикувати Трампа через те, що той нібито підриває його плани щодо скорочення видатків бюджету. Після цього мільярдер навіть натякнув, що президент є педофілом.

Пізніше він оголосив, що має намір створити свою політичну партію, чим може загрожувати американській двопартійній системі. Демократи та республіканці 150 років не пускали інші партії у політику. Але вплив Маска може дозволити підняти бурю у політичній сфері США.