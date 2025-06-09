Нахвалює Росію та Путіна. Батько Маска приїхав до Москви та наговорив купу нісенітниць

Назвав Путіна "сильним лідером" і не тільки

Батько американського мільярдера Ілона Маска Еррол приїхав до Москви, де розповів, що захоплюється очільником Росії Володимиром Путіним. Він назвав його "сильним лідером".

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що Маск-старший приїхав до Росії на полях "Форуму майбутнього 2050".

Під час розмови з журналістами він не тільки запевнив, що його родина захоплюється Путіним і вважає його "сильним лідером", а й заговорив про президента США Дональда Трампа. Зокрема він згадав сварку Трампа з Ілоном Маском, назвавши її "грубою помилкою".

Маск-старший також додав, що його відмовляли від поїздки до Росії, але він все одно приїхав. І враховуючи опубліковані фото, дуже задоволений.

Еррол Маск у Москві

До слова, Еррол назвав Москву найкращою столицею, а Росію — однією з найкращих країн.

"Я побачив місто, яке насправді могло б потягатися зі Стародавнім Римом. Багато в чому це місто – найкраща столиця світу", — сказав Маск-старший.

Зауважимо, що це не перші позитивні висловлювання Еррола Маска у бік Росії та Путіна. "Телеграф" зробив коротку збірку щодо їх відносин.

Маск-старший та Путін

Неодноразово Еррол Маск наголошував, що захоплюється Путіним і розглядає його "просто як людину, а не в контексті міжнародної політики". І в такому розрізі Маск-старший вважає, що його "складно не поважати". Також і сам мільярдер Ілон Маска, за словами батька, має схожу думку.

Відвідування Ерролом Маском форму у Москві, який організував російський пропагандист Олександр Дугін багато про, що говорить. Під час цього візиту він підтримав ідею укладення миру з Україною, але на тих умовах, що влаштують Путіна. Адже "Росія — одна з провідних держав світу, і її не можна ігнорувати".

Коли ж йому казали, що Путін почав війну в Україні, Маск відмахнувся, сказавши: "Тільки згодом можна зрозуміти, хто її насправді почав".

Раніше "Телеграф" розповідав, що ЗМІ з'ясували, які слова Маска розлютили Трампа.