Партия Маска станет третьей силой в США? Какую подлянку готовит миллиардер Трампу

Телеграф рассказывает, какой может быть новая политсила Илона Маска и какую поддержку он может получить

Конфликт Дональда Трампа с Илоном Маском набирает обороты и дошел уже до того, что Маск объявил о создании собственной "Американской партии". Действующий президент США ответил жесткими угрозами вплоть до лишения миллиардера государственной поддержки в виде субсидий.

Конфликт разгорелся после публикации Маска в соцсети X, где он заявил о формировании новой политической силы. По словам владельца Tesla и SpaceX, стране необходима альтернатива "демократически-республиканской однопартийности" для защиты интересов народа.

Какую партию может создать Илон Маск и на каких избирателей он может рассчитывать

Илон Маск пригрозил созданием новой политсилы

На вопрос, какой может быть партия Илона Маска, и есть ли шанс, что он ее таки создаст, "Телеграфу" ответил политолог Алексей Якубин.

"На самом деле я думаю, что Маск сейчас, когда он публично объявляет о таких планах, торгуется с Трампом и частично с демократами. Напомню, что он ранее имел очень тесные связи с демократами, прежде чем прийти к поддержке республиканцев. То есть он намекает и той, и другой партии, которые на федеральном уровне имеют ключевое влияние, что в случае чего он может откусить у обеих партий определенный кусок избирателей", — отметил Алексей Якубин.

"На самом деле я думаю, что Маск сейчас, когда он публично объявляет о таких планах, торгуется с Трампом и частично с демократами. Напомню, что он ранее имел очень тесные связи с демократами, прежде чем прийти к поддержке республиканцев. То есть он намекает и той, и другой партии, которые на федеральном уровне имеют ключевое влияние, что в случае чего он может откусить у обеих партий определенный кусок избирателей", — отметил Алексей Якубин.

Однако, по мнению эксперта, не следует забывать, что США многопартийны. На уровне штатов у них есть довольно большое количество партий, и левых, и правых. Но на федеральном уровне так сложилось еще в 19 веке, что власть смогли закрепить две партии — республиканцы и демократы — и они до сих пор держат эту монополию.

"Было несколько попыток изменить эту монополию, добавить третью партию, например, в середине 20 века, была создана партия популистов, то есть тех, кто ориентируется на народ. Кстати, Маск в какой-то степени пытается заигрывать с этой идеей — создать третью партию, которая бы подвинула эту дуополию. Сейчас Маск просто торгуется, потому что его бизнес в значительной степени зависит от государственных субвенций. Сейчас он пытается сказать обеим партиям: "Вы не трогайте меня, эти контракты, которые существуют, и субвенционную политику, иначе я создам новую политическую силу". К тому же роль Маска в предвыборной кампании Трампа сложно переоценить. И Маск пытается это использовать", — рассказывает Якубин.

На вопрос, какой может быть партия Маска — ближе к демократам или республиканцам, политолог ответил так: "Вероятно, что Маск может создать партию, учитывая то, что он был и демократом, и республиканцем, похожую на "что-то посередине", то есть центристскую модель, с минимальным вмешательством государства и сферы, минимальный долг. Ключевой акцент — на технологических инновациях".

Вероятно, Маск может создать партию, которая условно будет партией "здравого смысла", то есть не будет ориентирована ни на крайности демократов, ни на крайности республиканцев. За нее могут выступить разочаровавшиеся в выборах американцы, а таких, по мнению Якубина, много в США.

Трамп угрожает экономическими санкциями

Дональд Трамп угрожает в ответ

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Маск получает больше субсидий, чем кто-либо в американской истории. Президент предупредил: без государственной поддержки предпринимателю придется закрыть дела и возвратиться в Южную Африку.

"Илону, вероятно, пришлось бы закрыть бизнес и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономит целое состояние", — написал Трамп.

Президент США также допустил возможность обращения в Департамент эффективности правительства с просьбой "хорошо и внимательно" проверить деятельность компаний "Маска".

Почему возник новый спор между Трампом и Маском

Спор возник на фоне рассмотрения масштабного бюджетного законопроекта "One Big Beautiful Bill Act", который Палата представителей приняла 22 мая. Документ должен реализовать предвыборные обещания Трампа по сокращению налогов и увеличению расходов на оборону.

Маск публично призвал "убить" этот законопроект и разработать альтернативный вариант. Сенат США 29 июня поддержал трамповский бюджет минимальным преимуществом — 50 голосов республиканцев плюс решающий голос вице-президента Джей Ди Венса.

Против документа проголосовали все демократы и три республиканца — Сюзан Коллинз, Том Тиллис и Рэнд Пол. После этого законопроект вернулся в Палату представителей для рассмотрения внесенных поправок.

Правовой статус Маска под вопросом?

Илон Маск родился в Южной Африке и получил американское гражданство в 2002 году путём натурализации. В последние годы появилась информация о возможном нелегальном пребывании предпринимателя в США до получения гражданства.

Американское законодательство позволяет отозвать гражданство, полученное натурализацией, если оно было предоставлено по незаконным основаниям.

Ранее "Телеграф" писал, что Илон Маск подрался с топ-чиновником из-за Трампа. Конфликт возник из-за споров о тарифной политике и невыполненных обещаний Маска сократить государственные расходы.