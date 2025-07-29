До дій не дійде? Огризко розповів, що задумав Трамп, погрожуючи Росії

Вашингтон може змінити підхід до постачання зброї

Захід поступово змінює свою тактику щодо стримування Росії — замість негайних санкцій чи рішень Москва наразі отримує попередження. Ключова мета — змусити Кремль задуматися про наслідки свого курсу, перш ніж ті стануть незворотними.

Про це в етері "Телеграф.Є" розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, США та їхні союзники не поспішають з новими жорсткими діями, натомість створюють атмосферу тиску через послідовні сигнали про майбутні втрати.

"Мені здається, пішла команда зараз почати Росію поки що шантажувати. Не ухвалювати якихось серйозних рішень, а поки що оголошувати, мовляв: "Ось дивись, якщо пройдуйть ці 50 днів, то в тебе будуть проблеми. Ти знову втратиш на своїй нафті"", — зазначив експерт.

На думку дипломата, Захід також може діяти через Китай, Індію, Бразилію та Туреччину — країни, які зараз є важливими споживачами російської нафти. Він вважає, що США можуть спробувати вплинути не стільки на держави напряму, скільки на їхній бізнес:

Ми знайдемо не так китайську державу, як китайських виробників, китайських бізнесменів, які тобі допомагають займатися цими оборудками нафтовими.

Також, за словами Володимира Огризка, Вашингтон може змінити підхід до постачання зброї, формально зберігаючи стриману позицію, але де-факто нарощуючи озброєння України через європейських партнерів. Якщо американські виробники будуть зацікавлені в прибутках, це відкриває шлях до збільшення обсягів постачання, зокрема, далекобійної зброї, яка здатна впливати не лише на фронт, а й на тилові зони РФ.

Ексміністр підсумував, що наразі це — лише заяви, проте їхня реалізація може серйозно вдарити по російській економіці та внутрішній стабільності:

Отже, є безліч варіантів, яким чином Путіну можна, так би мовити, прикрутити хвоста.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США Дональд Трамп зменшує відведений Росії термін для досягнення домовленості з Україною — з 50 днів до 10-12. У разі провалу переговорів Сполучені Штати пригрозили запровадити вторинні санкції проти Кремля.