Хай покаже російське мурло. Загородній пояснив, чому Трамп запросив Путіна у США

Прагматична політика – це давня американська традиція

Заява колишнього радника з національної безпеки президента США Джона Болтона, що Дональд Трамп зробив помилку, запросивши Володимира Путіна на Аляску і таким чином легітимізувавши лідера країни-ізгоя, не відповідає дійсності. Адже саме там господар Кремля може показати свою справжню сутність.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній.

На його думку, легетимізацію Путіна провели президенти Барак Обама і Джо Байден, коли зустрічалися з ним після нападу РФ на Грузії (2008), після окупації Криму й частини Донбасу та збиття літака "Малайзійських авіаліній" (2014).

— Вони ж знали, що збили росіяни літак. Так легітимізацію всіх агресій зробив саме Обама разом з Байденом. Вони ж з ним зустрічалися до Трампа. Трампом ще й не пахло в Білому домі і поряд з Білим домом, — каже політичний експерт.

За його словами — це давня традиція американців, слідувати такій прагматичній політиці. Але критика на адресу Трампа буде більше працювати на нього. І Україні це на руку.

— Якщо Путін знову буде (а він буде) "бикувати", тому що це росіяни, — коли їх пускаєш в дім, вони вважаються слабкістю і починають своє мурло одразу ж проявляти. Нехай Трамп подивиться на мурло російське, якщо досі не зрозумів, його ж будуть опльовувати, а не Путіна, бо Путін і так зрозуміло, хто, — каже аналітик.

На його думку, тепер на Трампа всі будуть тиснути, показувати пальцем і критикувати, тому для України це більш виграшна ситуація. Оскільки таким чином буде відбуватися маніпуляція його марнославством.

— Він же марнославна людина, і хоче бути великим, — наголосив керуючий партнер НАГ і повторив думку генсека НАТО Марка Рютте, що Трамп хоче зустрітися із Путіним без посередників, бо сумнівається, що спецпосланець Стів Віткофф адекватно доносить думку Кремля.

— [Трамп] хоче конкретно почути, що [Путін] мав на увазі. Нехай [Путін] йому в обличчя скаже, що конкретно хотів сказати і нехай повторить всі ці "російські народні казки". Але думаю, що Путін повторить, тому що думає, що він великий і виграє цю війну, — підсумував Тарас Загородній.

