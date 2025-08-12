Пусть покажет российское мурло. Загородний объяснил, почему Трамп пригласил Путина в США

Прагматичная политика – это давняя американская традиция

Заявление бывшего советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона, что Дональд Трамп совершил ошибку, пригласив Владимира Путина на Аляску и таким образом легитимировав лидера страны-изгоя, не соответствует действительности. Ведь именно там хозяин Кремля может показать свою подлинную сущность.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний.

По его мнению, легитимизацию Путина провели президенты Барак Обама и Джо Байден, встречаясь с ним после нападения РФ на Грузию (2008), после оккупации Крыма и части Донбасса и сбития самолета "Малайзийских авиалиний" (2014).

— Они знали, что сбили россияне самолет. Так легитимизацию всех агрессий сделал именно Обама вместе с Байденом. Они же с ним встречались до Трампа. Трампом еще не пахло в Белом доме и рядом с Белым домом, — говорит политический эксперт.

По его словам, это давняя традиция американцев, следовать такой прагматичной политике. Но критика в адрес Трампа будет больше работать на него. И Украине это на руку.

— Если Путин снова будет (а он будет) "быковать", потому что это россияне, — когда их пускаешь в дом, они считаются слабостью и начинают свое мурло сразу же проявлять. Пусть Трамп посмотрит на российское мурло, если до сих пор не понял, его же будут оплевывать, а не Путина, потому что Путин и так понятно, кто, — говорит аналитик.

По его мнению, теперь на Трампа все будут давить, показывать пальцем и критиковать, поэтому для Украины это более выигрышная ситуация. Поскольку таким образом будет происходить манипуляция его тщеславием.

— Он же тщеславный человек, и хочет быть великим, — подчеркнул управляющий партнер НАГ и повторил мнение генсека НАТО Марка Рютте, что Трамп хочет встретиться с Путиным без посредников, потому что сомневается, что спецпосланник Стив Виткофф адекватно доносит мнение Кремля.

— [Трамп] хочет услышать, что [Путин] имел в виду. Пусть [Путин] ему в лицо скажет, что именно хотел сказать и пусть повторит все эти "русские народные сказки". Но думаю, что Путин повторит, потому что думает, что он великий и выиграет эту войну, — подытожил Тарас Загородний.

