Хто вбив Чарлі Кірка? Звідки по ньому стріляли і що відомо про підозрюваних

Двоє людей були заарештовані незабаром після стрілянини в активіста Чарлі Кірка, але їх відпустили

Американського консервативного активіста Чарлі Кірка, засновника організації Turning Point USA було вбито під час дебатів в Університеті долини Юти. Ймовірних підозрюваних було затримано, але згодом поліція їх відпустила.

"Телеграф" зібрав інформацію, що відомо про стрілка, який вбив Кірка. А також, яке покарання йому загрожує.

Що відомо про стрілка в Чарлі Кірка

Видання Hindustan Times написало, що на думку влади, зловмисник здійснив постріл у Кірка з даху з видом на внутрішній двір. У Департаменті громадської безпеки США сказали, що деталей про стрілянину поки не буде.

Журналісти Hindustan Times пишуть, що двоє людей були заарештовані після стрілянини, але обоє були звільнені після короткого допиту, оскільки слідчі не виявили жодного зв'язку з вбивством Чарлі Кірка.

Затримання ймовірного підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка

Проте співробітник правоохоронних органів, спілкуючись з Associated Press на умовах анонімності, підтвердив, що слідчі переслідують нову "зацікавлену особу".

За даними департаменту безпеки Юти, вбивця був одягнений у темний одяг та стріляв, імовірно, з даху.

Смертну кару ніхто не відміняв — що загрожує вбивці Кірка

Губернатор штату Юта Спенсер Кокс назвав смерть Чарлі Кірка політичним вбивством. Він не виключив присудження смертного вироку для вбивці активіста і нагадав, що у штаті ще не скасовано смертну кару.

Про це пише Fox News. Кокс також пообіцяв покарання для зловмисника.

"Я хочу чітко дати зрозуміти тому, хто це зробив — ми знайдемо вас, засудимо і притягнемо до відповідальності у найсуворішій мірі, передбаченій законом. І я просто хочу нагадати, що в штаті Юта усе ще діє смертна кара", — підкреслив губернатор.

Директор ФБР Кеш Патель зазначив, що на даний момент слідчі мають лише записи з камер відеоспостереження.

Замах на Кірка в Університеті долини Юти — що відомо

10 вересня, Чарлі Кірк брав участь у дебатах в Університеті Юти. Під час виступу в активіста вистрелили.

Пізніше NBC News з посиланням на представника Університету Юти повідомило, що пораненого Кірка разом з його охороною швидко забрали з місця події. Потерпілого відвезли до лікарні, але незабаром він помер.

Президент США Дональд Трамп відреагував на замах активіста у соцмережі Truth Social. Президент США закликав усіх молитися за "чудового хлопця" Чарлі Кірка.

У мережі поширилася інформація, що невідомий стріляв із сусідньої будівлі, але офіційного підтвердження цьому немає.

