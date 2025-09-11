Критикував Україну під час війни та об'єднав студентів-консерваторів: що відомо про Чарлі Кірка, вбитого друга Трампа

Активіст і засновник організації Turning Point USA був проти фінансування України в умовах війни і назвав Зеленського "маріонеткою"

Американський консервативний активіст Чарлі Кірк, засновник організації Turning Point USA, отримав кульове поранення під час дебатів в Університеті долини Юти, США. У середу, 10 вересня невідомий вистрелив у чоловіка під час його виступу.

"Телеграф" розповість, хто він такий, чим займався. Варто зазначити, що діяч окрім своєї позиції щодо колишньої влади США, негативно висловлювався про війну в Україні і президента Володимира Зеленського.

Хто такий Чарлі Кірк

Чарлі Кірк — впливовий американський консервативний діяч, письменник та медіаособистість. Він народився у 1993 році в околицях Чикаго, штат Іллінойс.

У 2012 році Кірк став співзасновником Turning Point USA (TPUSA) — організації, яка виросла в найпотужніший консервативний студентський рух Америки з присутністю на численних університетських кампусах та мільйонною аудиторією в соціальних мережах.

Чарлі Кірк

Крім керівництва основною організацією, він очолює пов'язані з TPUSA структури: Turning Point Action, Turning Point Academy та Turning Point Faith. Також веде власне радіошоу "The Charlie Kirk Show".

Протягом років діяльності TPUSA Кірк сформував із своєї організації впливовий консервативний механізм. Чоловік регулярно з'являється на каналі Fox News та інших правих медіаплатформах, представляючи себе як критика Республіканської партії в моменти, коли вона не враховує інтереси своєї бази.

Як виглядав Чарлі Кірк

Кірк відомий своїми провокаційними заявами, поширенням теорій змови, а також звинуваченнями у використанні сумнівних джерел фінансування TPUSA.

Що Кірк говорив про війну в Україні

Чоловік критикував не тільки надання будь-якої військової допомоги Україні від США, але й вкрай негативно висловлювався про президента України Володимира Зеленського. Зокрема, Кірк заявляв, що "Зеленський – маріонетка ЦРУ і він відправив народ на війну"

Він звинувачував голову української держави в тому, що Зеленський нібито не хоче закінчувати війну з Росією.

А владу своєї країни критикував за те, що вони дають гроші та зброю країні, яку нібито "не можуть знайти на карті".

На думку Кірка, від війни "виграє військово-промисловий комплекс і олігархи правлячого класу України".

Замах на Кірка в Університеті долини Юти — що відомо

10 вересня, Чарлі Кірк брав участь у дебатах в Університеті Юти. Під час виступу в активіста вистрелили.

Пізніше NBC News із посиланням на представника Університету Юти повідомило, що пораненого Кірка разом із його охороною швидко забрали з місця події. Постраждалого відвезли до лікарні. Із внутрішнього двору Університету долини Юти вивели людей.

Президент США Дональд Трамп відреагував на замах активіста у соцмережі Truth Social. Президент США закликав усіх молитися за "чудового хлопця" Чарлі Кірка.

У мережі поширилася інформація, що невідомий стріляв із сусідньої будівлі, але офіційного підтвердження цьому немає.

