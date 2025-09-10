Соратника Трампа вбили під час виступу (відео)

В активіста стріляли на очах у великого натовпу

У штаті Юта, США, невідомий вистрілив у правого політичного активіста, соратника президента Дональда Трампа, письменника Чарлі Кірка. Напад був скоєний під час його виступу перед студентами у дворі Університету долини Юти у місті Орем.

Про це повідомив The Guardian. Наголошується, що там він був у рамках туру "Американське повернення", організованого його некомерційною організацією "Turning Point USA" (TPUSA).

За повідомленням університету, після поранення активіста забрали охоронці університету. Нападника було затримано.

Повідомлення університету Юти

Канал Fox News пізніше поінформував, що Кірк помер у лікарні. Проте журналіст Гленн Бек повідомив, що "його стан стабілізувався".

UPD: Трамп вніс ясність у плутанину і повідомив, що активіст все ж таки помер.

Великий, навіть Легендарний Чарлі Кірк мертвий. Ніхто не розумів серця молоді Сполучених Штатів Америки краще за Чарлі. Його любили та поважали ВСІ, особливо я, а тепер його з нами більше немає. Меланія і я висловлюємо співчуття його прекрасній дружині Еріці та сім'ї. Чарлі, ми любимо тебе Дональд Трамп

У ЗМІ також повідомили, що Кірк обговорював зі студентами тему масових убивств за участю трансгендерів. З публіки його запитали, чи знає він скільки трансгендерів були масовими стрілками за 10 років, на що активіст відповів, що "занадто багато". Та сама людина уточнила, що їх було п'ять, а потім поставила питання про те, скільки було масових вбивств взагалі за цей термін. Кірк уточнив, чи рахувати бандитські розбірки і в цей момент отримав кулю.

На відеозаписі, який з’явився в мережі, видно, що куля влучила в шию Кірку, після чого в натовпі почалася паніка.

Також з’явилося відео затримання ймовірного стрільця. За даними консервативних ресурсів, його звуть Майкл Маллінсон і є членом Демократичної партії в Юті. Однак New York Times пише, що затриманий чоловік не був стрільцем, а сам отримав поранення.

Кірк у США найбільше відомий як творець TPUSA — однієї з найвпливовіших консервативних молодіжних організацій у Сполучених Штатах. Її діяльність зосереджена навколо освіти та організації студентів довкола принципів вільного ринку.

Сам Кірк був затятим прихильником Трампа, поширював дезінформацію про COVID-19, заперечував зміну клімату, а також просував кілька ультраправих теорій змови. У ЗМІ йому приписували дружбу із Дональдом Трампом-молодшим.

У ході російського вторгнення в Україну він неодноразово поширював російську дезінформацію, та покладав відповідальність на Україну.

"Ви повинні поставити дуже просте питання, хто виграє від миру, а хто виграє від війни. Народ України виграє від миру. Народ Америки виграє від миру. Людство виграє від миру. Але тоді хто виграє від війни? Військово-промисловий комплекс, олігархи правлячого класу України" Чарлі Кірк під час одного зі своїх виступів

Також він закликав припинити надання допомоги ЗСУ, а також почати дружити з Росією. При цьому він був помічений і в різкіших висловлюваннях, наприклад, що східна частина України це "споконвічно російська територія", що в Україні є американські біолабораторії, а Володимир Зеленський "незаконно обраний президент".

Як повідомлялося раніше, у США нещодавно сталося вбивство Ірини Заруцької, 23-річна українка втекла від жахів війни за океан, але там її вбив безпритульний прямо у громадському транспорті.