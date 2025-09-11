На крові Кірка хоче виграти вибори: як Трамп використовує вбивство у своїх цілях

Вбивство Чарлі Кірка — серйозна втрата для Республіканської партії США

Відомий американський блогер, письменник та консервативний активіст Чарлі Кірк був вбитий у середу, 10 вересня. Це сталося у місті Орем штату Юта під час його першого виступу в рамках туру "American Comeback Tour".

Представники Республіканської партії США, зокрема й лідер країни Дональд Трамп не тільки висловили свої співчуття родині загиблого, але й вже почали використовувати його ім’я в гучних політичних заявах.

"Телеграф" зібрав інформацію про це, а також звернувся до політолога Олексія Якубіна та оглядача Костянтина Скоркіна, аби з’ясувати, чи дійсно Трамп може використовувати вбивство свого соратника заради перемоги у виборах в Конгрес.

Чим займався Кірк та чому його вбивство – удар по Республіканській партії

У 2012 році Чарлі Кірк заснував організацію "Turning Point USA", яка стала найбільшим студентським консерваторським рухом, що виступав проти лібералізації політики в країні. На публічних заходах активіст неодноразово підтримував повну заборону абортів, навіть у випадках зґвалтування, та критикував рух гендерної ідентичності.

Крім того, дуже активно чоловік виступав за недопущення скасування дозволу на володіння зброєю. Одна з його найпопулярніших заяв звучала таким чином:

Нам варто, на жаль, щороку платити ціною кількох смертей від вогнепальної зброї, аби мати Другу поправку, яка захищає наші права Чарлі Кірк

Чарлі Кірк на інавгурації Дональда Трампа у січні 2025 року / Facebook

Друга поправка до Конституції США гарантує право народу на зберігання та носіння зброї, що було частиною Білля про права, прийнятого у 1791 році.

Блогер також був відомий розповсюдженням конспірологічних теорій, що стосувалися вакцинації від COVID-19 та запереченнями важливості збереження клімату.

Американський бізнесмен із казахським корінням та донор Республіканської партії США Тимур Сейтмуратов відзначив, що діяльність Чарлі Кірка та його організації "Turning Point USA" стала справжнім викликом для ідеологічних опонентів республіканців. За його словами, місія TPUSA — просування принципів фінансової відповідальності, вільного ринку та обмеженого втручання держави — викликає особливу ненависть у сучасних неомарксистів Америки.

Сейтмуратов наголосив, що вплив Кірка значно виходив за межі університетських дебатів. Він мав мільйони підписників у соцмережах і постійно виступав на заходах республіканців по всій країні.

"Немає сумнівів, що TPUSA відіграла вирішальну роль у мобілізації виборців Трампа. Саме Кірк зумів заохотити десятки тисяч нових виборців зареєструватися в Аризоні, і саме це, як вважається, забезпечило перемогу Трампу в одному з ключових штатів", – зазначив Сейтмуратов.

За його словами, Чарлі Кірк завжди виступав за відкриті дебати й конкуренцію ідей, умів переконувати і тому перемагати у "битві за розум, серця та душі молоді Америки", яка визначає майбутнє країни.

Озброєний лише словом, Кірк був небезпечним для своїх опонентів саме здатністю впливати на покоління, від якого залежатиме Америка. Аргументів для перемоги над ним не було. Тому вони обрали кулю Тимур Сейтмуратов

Тимур Сейтмуратов / Facebook

Політичний оглядач Костянтин Скоркін в коментарі "Телеграфу" зауважив, що Кірку дійсно вдалося досягти уваги з боку молодої аудиторії американських університетів, яка, у своїй більшості, традиційно вважається "лівою".

"Кірк відіграв важливу роль у правому повороті серед "зумерів". Загалом, це була важлива для Трампа людина і його вбивство – удар по команді", – вважає оглядач.

Під час передвиборчих перегонів у Штатах у 2024 році Чарлі Кірк активно підтримував Дональда Трампа. А у лютому 2025 року, після публічної сварки Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті, опублікував низку злісних постів про недоцільність фінансування військової допомоги України, неодноразово поширював тези російської пропаганди та називав напад Росії "прикордонною суперечкою".

І хоч тема антиукраїнських заяв дійсно турбує українських читачів, Скоркін вважає, що особливо ворожнечі саме до України у загиблого не було: його погляди радше можна назвати традиційними для прихильників чинного американського президента.

Ізоляціонізм, мовляв, навіщо нам війна в якійсь Україні, що може нас втягнути в ядерний конфлікт з Росією; багатьом з них Путін є симпатичний, бо вони бачать його "захисником традиційних цінностей", а Зеленський, навпаки, вважається їм маріонеткою демократів, що розрослася на їхній безконтрольній допомозі Костянтин Скоркін

Костянтин Скоркін

Такі погляди, зазначає Скоркін, – наслідок поляризації та примітивної політичної культури: якщо Байден та Сорос підтримують Україну, то республіканці обирають для себе протилежний цьому шлях.

Республіканці вже знайшли цапа-відбувайла

Більшість представників Республіканської партії засудили вбивство Чарлі Кірка, назвавши його "безглуздим актом насильства". Президент Дональд Трамп назвав смерть Кірка "темним епізодом для Америки" й наголосив, що "ніхто краще не розумів і не відчував серце молоді США".

У відеозверненні з Овального кабінету він назвав його "легендою" та союзником, який допоміг перемогти на виборах.

Попри те, що слідство ще триває і мотиви стрільця офіційно не встановлені, низка республіканських політиків та союзників партії звинуватили "радикальних лівих" і демократів у створенні атмосфери ненависті.

Президент Дональд Трамп заявив: "Риторика радикальних лівих безпосередньо відповідальна за тероризм, який ми бачимо сьогодні у нашій країні, і це має зупинитися негайно".

Він перелічив випадки, як він висловився, "лівоекстремістського насильства" проти республіканців та пообіцяв розрахунок із "організаціями, які фінансують це".

Вбивство Кірка може стати розмінною монетою для виборів?

Костянтин Скоркін вважає, що одним із наслідків вбивства Чарлі Кірка може стати ще більша поляризація політичної сфери.

"В таких умовах центристський погляд – політичні вбивства – погано, слово треба давати всім і в суперечках знаходити компроміс на користь суспільства – все більше будуть маргіналізуватися, а ось полярні точки, де з однієї сторони – радикальні консерватори на межі фашизму, а з іншою – ліваки-екстремісти, навпаки, набиратимуть силу", – говорить він.

Трамп спробує використати цю ситуацію для атак на "лівих", однак складно сказати – чи обмежиться він лише словесними нападами, чи дійсно почне посилювати законодавство в сторону політичних репресій.

У мережі вже з’явилися теорії, що президент США може використати вбивство політичного соратника задля просування своєї партії та отримання більшості під час виборів у Конгрес, що відбудуться у листопаді 2026 року. На проміжних виборах нижня палата представників буде переобрана повністю, а верхня – Сенат – на третину. Республіканська партія має шанси втратити більшість саме у нижній палаті.

Політолог Олексій Якубін вважає, що історія із вбивством Кірка в США, попри чимало неясностей, вже отримала помітний політичний підтекст. Про це він заявив у коментарі виданню "Телеграф". На його думку, тема активно використовується в публічному просторі прихильниками Дональда Трампа — зокрема, представниками ультраконсервативного руху MAGA.

"Чинний президент США і частина його оточення досить активно в публічній площині намагаються цю тему використати, щоб показати, що людина з ультраконсервативними поглядами знаходиться під небезпекою в США", — сказав Якубін.

Олексій Якубін / Facebook

Політолог прогнозує, що прихильники MAGA – найбільш радикального крила республіканців, ще активніше використовуватимуть цю ситуацію в політичній боротьбі.

"На виборах до Конгресу у 2026 році ця історія може бути розіграна, особливо якщо республіканці не перегнуть палицю, надто політизуючи її. Бо це може відштовхнути нейтрального виборця", — зазначив експерт.

Якубін також звернув увагу на реакцію демократів, які висловили співчуття і засудили вбивство. Зокрема, він згадав конгресвумен Александрію Окасіо-Кортес.

"Ми бачимо спробу використати цю історію проти демократів, але якщо вони себе поведуть обережно, виважено і об'єктивно — говорячи, що засуджують політичне насильство — не так легко буде республіканцям накинути цю історію виключно на демократів", — наголосив Якубін.

На думку політолога, подальший розвиток ситуації залежатиме від поведінки обох сторін: і республіканців, і демократів. Надмірна політизація або спекуляції на темі можуть зашкодити навіть ініціаторам цієї риторики.

"Якщо вони почнуть просувати різні конспірологічні версії, це може похитнути довіру до них — ще раз підкреслю: нейтрального виборця", — підкреслив експерт.

У контексті загальної політичної атмосфери Якубін також зауважив, що американське суспільство залишається глибоко поляризованим, і це безпосередньо впливає на сприйняття подій, зокрема і резонансних вбивств.

Замість того, щоб орієнтуватися на об'єктивне розслідування, ситуація стає причиною політизації. Але якщо республіканці зможуть не перегнути палицю — це може зіграти їм на користь. Так само як і демократи: якщо вони будуть діяти обережно, їх складно буде звинуватити у винуватості в глобальному сенсі Олексій Якубін

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відомо про стрілка, який вбив Кірка та про те, яке покарання йому загрожує.