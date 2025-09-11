Без України не обійшлося. Про що писав вбитий Чарлі Кірк напередодні своєї смерті

Допис зі згадкою про українку Чарлі Кірк зробив за декілька годин до своєї смерті

Активіст Чарлі Кірк був вбитий під час дебатів в Університеті долини Юти 10 вересня. Останній його допис стосувався українки, яку вбили у вагоні поїзда в Шарлотті, штат Північна Кароліна.

Про це повідомляє "Телеграф". Журналісти дізналися, що писав Кірк у соцмережі Х за декілька годин до своєї смерті.

Чарлі Кірк на сторінці відреагувавirk11/status/1965831226956357920 на вбивство української біженки Ірини Заруцької.

"Якщо ми хочемо, щоб все змінилося, 100% необхідно політизувати бездушне вбивство Ірини Заруцької, тому що саме політика дозволила, щоб жорстокий монстр з 14 попередніми затриманнями був вільний на вулицях", — написав Кірк.

Вбивство Ірини Заруцької — що відомо

В американському місті Шарлотт (штат Північна Кароліна) убили 23-річну Ірину Заруцьку. За даними медіа, вона є громадянкою України, яка рятувалася за кордоном від війни. 34-річного нападника затримали, його мотиви невідомі.

Дівчину зарізав ножем "бездомний злочинець". Це сталося на залізничному вокзалі. 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого визначили як підозрюваного та доставили до місцевої лікарні з травмами, що не загрожують життю, у п'ятницю ввечері. За словами поліції, з того часу його заарештували та звинуватили у вбивстві першого ступеня.

Згідно з судовими протоколами, отриманими виданням The Post, Брауна з 2011 року кілька разів заарештовували за тяжку крадіжку, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози.

За даними WSOC-TV, він є бездомним і відбув п'ять років ув'язнення за пограбування зі звинуваченням у застосуванні смертельної зброї.

Замах на Кірка в Університеті долини Юти — що відомо

10 вересня, Чарлі Кірк брав участь у дебатах в Університеті Юти. Під час виступу в активіста вистрелили.

Пізніше NBC News з посиланням на представника Університету Юти повідомило, що пораненого Кірка разом з його охороною швидко забрали з місця події. Потерпілого відвезли до лікарні, але незабаром він помер.

Президент США Дональд Трамп відреагував на замах активіста у соцмережі Truth Social. Президент США закликав усіх молитися за "чудового хлопця" Чарлі Кірка.

У мережі поширилася інформація, що невідомий стріляв із сусідньої будівлі, але офіційного підтвердження цьому немає.