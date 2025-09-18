Рус

Посмішка Трампа та капелюх Меланії підкорили мережу: найкращі меми про візит до Британії

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дональд Трамп із королем Чарльзом Новина оновлена 18 вересня 2025, 02:50
Дональд Трамп із королем Чарльзом

Мережа відреагувала у своєму традиційному стилі

Президент США Дональд Трамп приїхав до Британії, де провів зустріч із королем Чарльзом III. Візит вже привернув до себе увагу не лише дивним одягом першої леді, а й порушенням етикету головою Білого дому.

Тож українські користувачі мережі мали виконати свою головну місію та закидати мережу мемами. "Телеграф" зібрав найкращі.

Зокрема, вони звернули увагу на те, що Меланія Трамп на одному з кадрів виглядала надто загадковою.

Меланія Трамп меми
А ви теж не одразу зрозуміли, що на фото не троє людей, а четверо?

Однак і навколо цього вже з’явилися перші конспірологічні теорії, які говорять, що насправді це не була Меланія.

Меланія Трамп у Британії
Може, це Чорний плащ?

На тлі спроб зрозуміти, чи вдалося їй сховатися від зайвої уваги чи ні, в мережі виявили, що на столику у короля теж не зовсім зрозуміла річ, яка чимось нагадує кадр із фільму "Збройний барон".

Меланія Трамп та меми про Британію
На що тільки не підуть люди, щоб відвернути увагу від першої леді

Також не обійшли стороною і самого президента США, який різко змінився, коли мова пішла про Росію.

Трамп у Британії, меми
Важко цілий день посміхатися

Не виключили українці й те, що настрій у Трампа спочатку був поганим, просто він хотів показати, що не лише один уже ексукраїнський експолітик може поставити собі нові зуби.

Меми про Трамп у Британії
Контакти стоматолога не розголошуються

При тому незалежна експертиза показала, що Трамп знову перевершив усіх.

Посмішка Трампа, меми
Віктору Федоровичу доведеться задовольнятися другим місцем

Як повідомлялося раніше, під час візиту до Британії Меланії Трамп дісталося найбільше. У мережі вже повно жартів про її капелюх, який через незвичайну форму порівняли з НЛО.

Теги:
#Велика Британія #Дональд Трамп #Меми #Меланія Трамп #Король Чарльз III