Посмішка Трампа та капелюх Меланії підкорили мережу: найкращі меми про візит до Британії
-
-
Мережа відреагувала у своєму традиційному стилі
Президент США Дональд Трамп приїхав до Британії, де провів зустріч із королем Чарльзом III. Візит вже привернув до себе увагу не лише дивним одягом першої леді, а й порушенням етикету головою Білого дому.
Тож українські користувачі мережі мали виконати свою головну місію та закидати мережу мемами. "Телеграф" зібрав найкращі.
Зокрема, вони звернули увагу на те, що Меланія Трамп на одному з кадрів виглядала надто загадковою.
Однак і навколо цього вже з’явилися перші конспірологічні теорії, які говорять, що насправді це не була Меланія.
На тлі спроб зрозуміти, чи вдалося їй сховатися від зайвої уваги чи ні, в мережі виявили, що на столику у короля теж не зовсім зрозуміла річ, яка чимось нагадує кадр із фільму "Збройний барон".
Також не обійшли стороною і самого президента США, який різко змінився, коли мова пішла про Росію.
Не виключили українці й те, що настрій у Трампа спочатку був поганим, просто він хотів показати, що не лише один уже ексукраїнський експолітик може поставити собі нові зуби.
При тому незалежна експертиза показала, що Трамп знову перевершив усіх.
Як повідомлялося раніше, під час візиту до Британії Меланії Трамп дісталося найбільше. У мережі вже повно жартів про її капелюх, який через незвичайну форму порівняли з НЛО.