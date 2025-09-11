Симптоми на лице. У Трампа міг статись інсульт, тривожні фото

Перекошене обличчя Трампа неможливо було не помітити

Президент США Дональд Трамп через свій стан здоров'я знову опинився у центрі уваги. Під час церемонії пам'яті жертв терактів 11 вересня у Пентагоні американські ЗМІ зафіксували, як права сторона обличчя глави Білого дому помітно перекосилася.

Відповідні фото опублікували американські журналісти. Фотографи та оператори помітили, що рот Трампа опустився з одного боку, і що це може свідчити про перенесений інсульт. Про це пише The Mirror та інші ЗМІ.

"Трамп на церемонії пам’яті 11 вересня в Пентагоні. Що не так з його обличчям?", — запитав користувач соцмережі Х.

Кутик рота Трампа помітно опустився, фото Getty Images

Які хвороби можуть бути у Трампа

У Трампа є ознаки інсульту, фото Getty Images

Трампу виповнилося 79 років у червні цього року, і він став найстаршою людиною, яка коли-небудь обіймала посаду президента США. У липні 2025 року Білий дім офіційно повідомив, що у президента діагностували хронічну венозну недостатність — поширений стан у літніх людей, коли клапани у венах працюють неправильно, дозволяючи крові скупчуватися.

Раніше також у нього на правій руці помітили великий синець, який спочатку намагались замаскувати тональним кремом, але даремно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Білий дім і прихильники президента Сполучених Штатів відкидають звинувачення про тривожний стан здоров'я Трампа, називаючи їх "фейковими новинами".