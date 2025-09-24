У Києві лікарня хоче збудувати поле для гольфу за 46 мільйонів: деталі скандального тендеру (карта та фото)

У Київській лікарні вирішили облаштувати зони для відпочинку за мільйони бюджетних коштів

У Києві обласна лікарня у розпал війни вирішила побудувати на своїй території поле для гольфу. Ціна питання – 46 мільйонів бюджетних гривень.

Про це свідчить тендер на сайті публічних закупівель Prozorro. Згідно з ним, у планах створити сучасний простір з гольф-майданчиком, спортивними зонами та місцями для відпочинку.

У ролі замовника виступає Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київська обласна клінічна лікарня".

Київська Обласна Клінічна Лікарня

Київська Обласна Клінічна Лікарня на карті

Джерелом фінансування зазначено місцевий бюджет, а роботи мають бути реалізовані в рамках коду ТПКВКМБ "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню".

Важливо: "Телеграф" уже взяв під свій контроль ситуацію з резонансним тендером та надіслав запити до відповідних інстанцій. Інформація буде оприлюднена у міру надходження відповідей.

Деталі проєкта:

Проєкт передбачає повний благоустрій ділянки на вулиці Віктора Некрасова, 49 у Сирецькому гаю. Тут мають з’явитися нові доріжки з бруківки, плитки та асфальту, бордюри та тактильне покриття, щоб територія стала зручною для маломобільних людей.

Лікарня хоче не лише озеленити територію газонами та декоративною травою, а й облаштувати спеціальне синтетичне покриття для гольфу. Крім цього, передбачено встановлення лав, урн, навісів та спортивного обладнання.

Крім того, окрема увага буде приділена інженерним роботам: на території прокладуть нові мережі, облаштують дренаж та каналізаційні колодязі, а також змонтують сучасне освітлення з LED-лампами.

Київська лікарня хоче гольф-майданчик на 46 мільйонів

Деталі тендеру з голь-майданчиком у Києві

Кінцева дата подання тендерних пропозицій – 30 вересня. Аукціон має розпочатися 1 жовтня, а завершити роботи планується до 25 грудня 2026 року.

"Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої вища за очікувану вартість предмета закупівлі. Єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій на дану закупівлю є ціна", — зазначено в тендерній документації.

